板野友美（34）が6日、インスタグラムを更新し、2007年（平19）5月〜19年、所属したホリプロからの独立を発表した。「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました。思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました。ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ば