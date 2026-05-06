京都・南丹市の山林に男子児童の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親について、警察が殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことがわかりました。警察は、公衆トイレを殺害現場とみているということです。南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、小学生の息子・結希さん（当時11）の遺体を市内の山林に遺棄した疑いで4月、逮捕されました。警察は、これまでに市内の公衆トイレなど事件に関わる場所に安達容疑者を立ち会わせて捜査