またしても生観戦の報告が話題となっている。沖縄出身4人組グループ「SPEED」の元メンバーで自民党の今井絵理子参議院議員が23日、全国高校野球選手権大会決勝の日大三-沖縄尚学の試合をアルプス席で観戦したことを、自身のSNSで報告した。

インスタグラムのストーリーズでは新幹線での移動を含めて4度にわたり甲子園観戦の様子を伝えた。沖縄尚学の勝利に「感動です!!」とタオルを振って喜ぶ自身の動画などを投稿。Xでは「沖縄県勢として15年ぶりの栄光に感動 たくさんの夢と感動をいただきました。仲間を信じた心が勝利を呼び、沖縄に希望の光を灯してくれた沖尚。本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした」と沖縄尚学の勝利を喜び、敗れた日大三にも「健闘の相手へも、惜しみない拍手を」と賛辞を贈った。

2016年に初当選した今井議員は、準々決勝の沖縄尚学-東洋大姫路戦でもアルプス席で沖縄尚学を応援。「人生初めての甲子園で、沖尚の勇姿に出会えた奇跡」と、その感動を綴っていた。（Full-Count編集部）