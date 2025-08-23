TOMORROW X TOGETHERが、HYBE MUSICグループのBIGHIT MUSICとの再契約を発表した。

BIGHIT MUSICは、再契約の告知とともに「当社は5人のメンバーが多様な活動を繰り広げられるよう全面的にサポートする。彼らの物語が込められた音楽とパフォーマンスが世界中に届けられるよう、心強いサポーターでありパートナーとしての役割を果たしていくので、TOMORROW X TOGETHERと共に作っていく輝く明日を期待してほしい」と伝えた。

また、TOMORROW X TOGETHERは8月22日に韓国 ソウル高尺スカイドームで行われた4回目のワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』の初日公演で自ら再契約について語った。リーダーのSOOBINが公演の最後に手紙を朗読し「公演を始める前からこの瞬間がとても待ち遠しかった。どうしたら僕たちの真心を伝えられるか悩んだ」と話し、「もっと長く、もっと遠くへ行こうという約束を守るため、メンバー全員がTOMORROW X TOGETHERとして再契約した。デビューから今日まで、そして僕たちの新しい明日を語る瞬間まで一緒にいてくれてありがとう」と続けた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは、韓国公演に続いてアメリカ7都市をまわり、11月からはベルーナドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡で日本ツアーを開催する。

（文＝リアルサウンド編集部）