²á¾®É¾²Á¤¹¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä¶Ï«ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØChaO¡Ù¤ò¡Öº£¡×¸«¤ë¤Ù¤5¤Ä¤ÎÍýÍ³
8·î15Æü¤è¤ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØChaO¡Ê¥Á¥ã¥ª¡Ë¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤ÏÀ©ºî´ü´Ö7Ç¯¡Ê¹½ÁÛ¤Ï9Ç¯¡Ë¡¢Áíºî²èËç¿ô10ËüËç°Ê¾å¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ÏÌó3Ëü¡Á4ËüËç¡Ë¤È¤¤¤¦¡ÖÄ¶Ï«ºî¡×¡£¥¢¥Ì¥·¡¼¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×2025¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÅö¤¿¤ëÄ¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¡£°ìÅÙ¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Ç»Ì©¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±Ç²è´Û¤Ç¸«¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼Â¤ÏµÞ¤¤¤Ç±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
8·î22Æü¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î±Ç²è´Û¤Ç1Æü1²ó¤Î¤ß¤Î¾å±Ç¤Ë¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢22Æü¡¦23Æü¤Î¾å±Ç¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ25Æü¤Ç¾å±Ç½ªÎ»¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢21Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¾å±Ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿·à¾ì¤â¤¢¤ë¤Û¤É¡£
º£¤Ç¤ÏSNS¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤âÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«1½µ´Ö¤Ç¸«¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï8·î28Æü¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸å½Ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶½¹Ô¤ÎÂç¶ìÀï¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÀË¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤³¤½ÅÁ¤ï¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀÄÇ¯¤È¿ÍµûÉ±¤È¤ÎÎø°¦¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÅöÁ³¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¸ì¤ê¼ê¡×¤ò½é¤á¤ËÍÑ°Õ¤¹¤ëºî·à¤Ï¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¤âÏ¢ÁÛ¤µ¤»¡¢°Û¤Ê¤ë¼ïÂ²¤È¤Î·ëº§¤ÇÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤â¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤«¤éÍè¤¿Â¸ºß¤È¿Í´Ö¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¯ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø³³¤Î¾å¤Î¥Ý¥Ë¥ç¡Ù¡ØÌëÌÀ¤±¹ð¤²¤ë¥ë¡¼¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ø¥Ð¥Ö¥ë¡Ù¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥Á¥ã¥ª¤¬¡Ê¤Û¤«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤µ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤È¡ª ¡Öµû¡×»Ñ¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¥³¥í¥³¥í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤âÁ´¤Æ¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¥Á¥ã¥ª¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ïµû¤Î»Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å¤ÎÃæ¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¿´¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤ÎÁ°¡×¤Ç¤Ï¿Íµû¤Î»Ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¦ºÙ¤¤ÌÜ¤ä¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¤â¡¢¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ïµû¤Î»Ñ¤Î»þ¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ËÌ¥ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ª¤è¤Ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Ç¤Î¹¥±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤»³ÅÄ°ÉÆà¡£¡Ö¥Ñ¥¯¥Ã¡×¡Ö¥Á¥é¥Ã¡×¤È¤¤¤¦µ¼²»¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹ÍÍ¤â°¦¤é¤·¤¯¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ª¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤È°ìÅÓ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤Î²Î¾§¤Ë¤â¤¼¤ÒÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¯¥»¤Î¶¯¤µ¤âÂ¿Ê¬¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö½é¤á¤³¤½µ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö²¦Æ»¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ÉúÀþ²ó¼ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÌÀ¤ë¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ª¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ëü¿Í¸þ¤±¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤òÉ®Æ¬¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿STUDIO4¡î¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Ø¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡¢´¶³´¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥×¥Æ¥£¡¦¥À¥ó¥×¥Æ¥£¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë´Ý¤¤ÂÎ¤ò¤·¤¿¡Ö¥·¡¼¼ÒÄ¹¡×¡¢¾®¤µ¤¤ÂÎ¤À¤±¤É¥ë¡¼¥Ú¤ò¤«¤¶¤¹¤ÈÈýÌÓ¤¬ÑÛ¡¹¤·¤¤¡ÖÃËÁ°ÉôÄ¹¡×¡¢Âç¤¤Ê´é¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÇÉã¡¦½ÇÊì¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÀÄÌÚ¹¯¹À´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØDr.¥¹¥é¥ó¥×¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¿Í¤¬º®ºß¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®ÅçÂçÏÂ¤Ø¥ª¡¼¥À¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Åù¿È¤¬¶ËÃ¼¤Ç¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡Ö2Æ¬¿È¡×¤Î¥¥ã¥é¤â¤¤¤ëÍÍ¤Ï¡ØDr.¥¹¥é¥ó¥×¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¾®ÅçÂçÏÂ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¬¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤È¡ÈÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£º£²ó¤ÏSTUDIO4¡îºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤ºî¶È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀ¤³¦´Ñ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ØChaO¡Ù¤Ï¡ÖSTUDIO4¡î¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÖSTUDIO4¡î¤é¤·¤¤¡×¤Î¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï½Ö¤¤¹¤ë¤Î¤âÀË¤·¤¤¡¢Ä¶¹âÌ©ÅÙ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ê¸»úÄÌ¤ê¤Ë¡Ö²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡×²÷³Ú¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö²»¶Á¡×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç¤â·à¾ì¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢½÷Áõ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÉ¡¤ò¤Û¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥á¥ÇÂç»È¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥¦¡¦¥·¥ó¥Á¡¼´ÆÆÄºî¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¾¯ÎÓ¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤ÎÈþÍÆ¼¼¤ÎÅ¹¼ç¤Ê¤É¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¥ê¡¼¡¦¥¥ó¥ä¥ó¤¬¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Êª¸ì¾å¤Ç¤â¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤ò¤¢¤¨¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤äÃ¯¤«¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥·¥ó¥Á¡¼´ÆÆÄºî¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¾¯ÎÓ¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤è¤í¤·¤¯¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Ë¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØChaO¡Ù¤ÏÊª¸ì¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¥·¥ó¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Ø¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¥ó¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Þ¤¿¤Ï¹á¹Á±Ç²è¤é¤·¤¤¡¢¥®¥ã¥°¤ä¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤òµÍ¤á¹þ¤à¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡ÖÌ®Íí¤Î¤Ê¤µ¡×¤¬¡¢»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤³¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿ÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¥®¥ã¥°¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â½Ð¶Ð»þ¤ËÃæ²ÚÆé¤òÆ¬¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢¸åÈ¾¤Î¤È¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤¢¤ë¥¯¥»¶¯¥¥ã¥é¤¬°Õ³°¤Ê¡Ê¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¡©¡Ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î¡Öº¤ÏÇ¡×¤â¡¢³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¤òºÇ½é¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¿Í¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤à¤·¤í¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¬¡ØºÇ½é¤Ï²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Á¥ã¥ª¤¬¤«¤ï¤¤¤¯»×¤¨¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¤Õ¤¿¤ê¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ûÂ¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÊª¸ì¤Ç¤Îµá¿´ÎÏ¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡×¼ç¿Í¸ø¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤ò¡Ö¸«¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾¦¶ÈÌÜÀþ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ò¤¢¤¨¤ÆÁÀ¤ï¤Ê¤¤´ÆÆÄ¤Î¸ÄÀ¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥é¤Î°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢STUDIO4¡î¤é¤·¤µ¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»î¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÈÚÍ¦¡×¤¹¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎËÜÊÔ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ä¤ä¸ªÆþ¤ì¤¬¤·¤Å¤é¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Á¥ã¥ª¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Êµáº§¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÍÍ¤Ï¡¢Êª¸ì¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ò¤É¤¤¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢½ÇÊì¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ´¹ÎÄê¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÃËÀ¤Ë¸¥¿ÈÅª¤Ç¡¢¿´¤òµö¤¹¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò¥Ò¥í¥¤¥óÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¼«ÂÎ¡¢¸½Âå¤Î½÷À´Ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ä¤äµÕ¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«´í¤¦¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÊÉ×ÉØ¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ë¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ª¤ò¡ÖÇÁ¤¯¡×ÍÍ¤ò¥®¥ã¥°¤È¤·¤ÆÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ª¤¬¥Á¥ó¥Ô¥é¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËË½ÎÏÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÉÁ¤¯¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬ËÜºî¤ò¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¤È¤â»×¤¨¤ëÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾ì½ê¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤È¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÂº¤µ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁê»×Áê°¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø2¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²áµî¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê´¶Æ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¶½¹ÔÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËËÜºî¤ÎÉñÂæ¤¬¶áÌ¤Íè¤Î¾å³¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¹á¹Á±Ç²è¤ä¥Á¥ã¥¦¡¦¥·¥ó¥Á¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ËËþ¤Á¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤Ð¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢¥·¥ó¥Á¡¼´ÆÆÄ¤Ï2016Ç¯¤Ë¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¤È¤¤¤¦¤½¤Î¤â¤Î¥º¥Ð¥ê¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤ÏÅö»þ¥¢¥¸¥¢±Ç²èÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþNo.1¤ò¼ùÎ©¤·¡¢À¤³¦¤Ç1²¯¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØChaO¡Ù¤Ï¡Ø¿ÍµûÉ±¡Ù¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¢¤â¤Ï¤äÆó¼¡ÁÏºî¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë»÷¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÃæ¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤â»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¶½¹Ô¤¬¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤Ê¬¡¢¡ØChaO¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©ÀïÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ò±Ç²è´Û¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢ÌÌÇò¤µ¡¢±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒºÇÍ¥Àè¤Ç¡ØChaO¡Ù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢STUDIO4¡î¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¢¥Ë¥á¡ØAmazing nuts!¡Ù¤ÎÃæ¤Î¡Ø¤¿¤È¤¨·¯¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¹¯¹À´ÆÆÄ¤È¸öÅÄÐÔÌ¤¤Î³Ú¶Ê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºî¤Ç¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡¢¡ØChaO¡Ù¤ÎÈ¯ÁÛ¸µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Á¤é¤Ï¾¯¤·Âç¿Í¸þ¤±¡Ë¡£¡ØChaO¡Ù¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¥Ò¥Ê¥¿¥« ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
All About ±Ç²è¥¬¥¤¥É¡£»¨¿©·Ï±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¡Ö¥Þ¥°¥ß¥¯¥¹¡×¡ÖNiEW¡Ê¥Ë¥å¡¼¡Ë¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼¹É®Ãæ¡£ºîÉÊ¤Î²òÀâ¤ä¹Í»¡¡¢ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤Þ¤È¤áµ»ö¤òÃ´Åö¡£2022Ç¯¡ÖAll About Red Ball Award¡×¤ÎNEWSÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£
(Ê¸:¥Ò¥Ê¥¿¥«)
