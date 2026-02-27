「銀魂」で知られる漫画家・空知英秋さんのデビュー作「だんでらいおん」が、Netflixでシリーズアニメ化されることが発表されました。2026年4月より、Netflixにて世界独占配信がスタートします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「銀魂」へと続くDNAの原点笑って泣ける天使たちの物語「だんでらいおん」は、2002年に「週刊少年ジャンプ」の「第71回天下一漫画賞」応募作として佳作を受賞し掲載された、