本日開催された「ブルーロック エゴイストフェスタ2025」にて、TVシリーズ続編の制作、実写映画化の制作が発表。さらに現在全国にて大好評巡回中の「ブルーロック展 EGOIST EXHIBITION the animation Extra Time」の新ビジュアルに関する新情報も公開された。＞＞＞展示会の新ビジュアルやTV新シリーズ制作決定ビジュアルをチェック！（写真4点）全世界累計発行部数5000万部を突破（2025年9月時点）、第45回講談社漫画賞少年部門受