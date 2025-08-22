ポップでキュートなハロウィーンブッフェ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「HAPPY HALLOWEEN PARTY！」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル」にて「HAPPY HALLOWEEN PARTY！〜みんなで楽しむ秋の味覚〜」を開催。
ポップでキュートなホテルハロウィーンを満喫できる、秋の食材を使ったディナーブッフェが展開されます☆
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」HAPPY HALLOWEEN PARTY！〜みんなで楽しむ秋の味覚〜
期間：2025年9月4日（木）〜11月3日（月・祝）
時間：17:30〜21:30（最終入店 21:00）
料金：大人（中学生以上）5,500円(税込)／小学生2,750円(税込)／4歳〜小学生未満1,650円(税込)／3歳以下無料 ※ソフトドリンク含む
アルコール飲み放題（2時間制）2,420円(税込)
予約・問い合せ：レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030（10:00〜21:00）
※メニューや日時は予告なく変更する場合があります
「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」のレストラン「イーポック」にて「HAPPY HALLOWEEN PARTY！」を開催。
秋の味覚をたっぷり楽しめるグルメパーティが期間限定で展開されます☆
かぼちゃ・栗・きのこ・さつまいもなど、秋の味わいを楽しめる食材をふんだんに使ったメニューが勢ぞろい。
ちょっぴりホラーでキュートなスイーツやフォトジェニックな盛り付けで、ポップでカラフルなハロウィーン気分を演出します。
仮装したおばけやモンスターたちが集う、イーポックならではのハロウィーンナイトを楽しめるディナーブッフェです！
また、期間中は「ハロウィーンルーム宿泊プラン」や「USJオリジナル・カチューシャ付き宿泊プラン」も登場。
ディナーブッフェとあわせて、いつもと違うハロウィーンのひとときをホテルで過ごせます☆
HAPPY HALLOWEEN PARTY！〜みんなで楽しむ秋の味覚〜 メニュー例
目玉オムライス
メニュー例：牛肉の鉄板焼き 栗とトリュフ入りステーキソース／目玉オムライス／かぼちゃとほうれん草グラタン／豚肉ときのこチャウダーのパイ包み焼き／チキンのグリル 栗とかぼちゃ入りシャンピニオンソース／フィンガーホットドッグ／いもくりなんきんのイカスミパスタ／スイートポテトとビーツのスムージー／生ハムとかぼちゃときのこのローズマリーマリネ／スモークトラウトサーモン パセリとケールのソース／栗入り炊き込みご飯／ファントムモンブラン／スパイダーシフォン／ハロウィーンクロカンブッシュ など
「HAPPY HALLOWEEN PARTY！〜みんなで楽しむ秋の味覚〜」では、 “おばけ” や “目玉” などをモチーフにした、ちょっぴりホラーで愛らしい「ハロウィーンメニュー」が勢ぞろい。
温製料理コーナーには、大人もお子さんも楽しめる、ワクワクいっぱいのユニークなメニューが用意されます。
フィンガーホットドッグ
ほかにもとろとろスクランブルエッグに目玉をのせた「目玉オムライス」や、指に見立てたソーセージがインパクト抜群の「フィンガーホットドッグ」などが登場。
ハロウィーンデザート
デザートには、見た目も楽しいフォトジェニックなスイーツが充実しています。
さらにハロウィーンパーティをイメージした「クロカンブッシュ」や、蜘蛛の巣模様のチョコレートソースが目を引く「スパイダーシフォン」などもラインナップ。
ファントムモンブラン
また、ふんわり伸びるぎゅうひで包んだ「ファントムモンブラン」は、シェフの遊び心が光る注目の一品です。
秋といえば “食欲の秋”として、秋の味わいを楽しめるメニューも豊富に展開。
牛肉の鉄板焼き 栗とトリュフ入りステーキソース
ライブキッチンでは「牛肉の鉄板焼き 栗とトリュフ入りステーキソース」が提供されます！
栗のやさしい甘みとトリュフの香り広がるソースが、お肉の旨みを引き立てる一品です。
ほかにも、秋の味覚を満喫できるメニューが盛りだくさん。
かぼちゃとほうれん草のグラタン
かぼちゃの甘みとコクを活かした「かぼちゃとほうれん草のグラタン」や、さつまいもとビーツのまろやかな味わいが楽しめる「スイートポテトとビーツのスムージー」なども用意されます☆
【1日1室限定】ハロウィーンルーム期間限定宿泊プラン
提供期間：2025年9月4日（木）〜11月3日（月・祝）
室数：1日1室限定
客室タイプ：Autumn Active pop（最上階プレミアムコーナールーム ／ 50平方メートル）
料金（税込・宿泊税別）：3名1室利用 / 1名あたり 朝食付き 23,700円〜、2食付き 26,800円〜
※宿泊日・人数により料金は異なります
プラン内容：
・朝食付き / 2食付き（ブッフェ形式）
・「ReFa（リファ）」のヘアドライヤー、アイロン、シャワーヘッドなど4アイテムを完備
・ハロウィーンマント・帽子など仮装アイテムの貸出し
宿泊特典：
・ホテルオリジナル「ハロウィーンバッグ」とハロウィーンお菓子（1名1セット）
・ハロウィーンスティックバルーン（フォトアイテム ／ 1名1本）
・宿泊者全員にユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボグッズ パークの人気者セサミストリートの「オリジナル・チケットホルダー」をプレゼント
※添い寝のお子さまは対象外、デザインは選べません
※特典は1回の滞在につき、1人1つ限り
※内容は予告なく変更となる場合があります
※レストラン会場は宴会場（ファンクションルーム）へ変更となる場合があります
※画像はイメージです
「HAPPY HALLOWEEN PARTY！」の開催期間に合わせて、期間＆室数限定の「ハロウィーンルーム宿泊プラン」を販売。
パンプキンやお菓子をモチーフにしたクッションと、ハロウィーンカラーのベッドスローなどで彩られた、ハロウィーンシーズンを盛り上げる “特別な” お部屋が用意されます☆
宿泊するお部屋は、秋の紅葉をテーマにした最上階（24階）のプレミアムコーナールーム「Autumn Active pop」
バス・トイレ別で、バスルームにも窓がある開放的な空間になっており、最上階から望む景色や夜景も魅力のひとつです。
お部屋では、ハロウィーンマントや帽子など仮装アイテムの貸出しに加え、フォトグッズとして「ハロウィーンスティックバルーン」もプレゼント。
家族や友人と、ホテルでも “ハロウィーン気分” をたっぷり楽しめる宿泊プランです！
USJオリジナル・カチューシャ付き宿泊プラン
ハロウィーン気分をさらに楽しめる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナル・カチューシャ付きプラン」も、同期間に販売。
お子さんから大人まで大人気の「セサミストリート」のカチューシャが、1人につき1つプレゼントされます☆
パークでもホテルでも、ハロウィーンの楽しさが広がります。
さらに、宿泊者全員にパークの人気者セサミストリートの「オリジナル・チケットホルダー」もプレゼント。
ファミリーやお友だち同士での旅行にぴったりのプランです！
※プランの詳細は、ホテル公式WEBサイトを確認ください
※グッズのプレゼントは、添い寝のお子さま対象外です
フォトジェニックなハロウィーンメニューや秋の味覚を堪能できる、期間限定のディナーブッフェ。
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは「HAPPY HALLOWEEN PARTY！」は、2025年9月4日〜11月3日まで開催です☆
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
