ただのカード頭ではない。3・5ゲーム差の2位・日本ハムと今季最後の3連戦だ。マジック点灯が懸かる初戦を託されたのはソフトバンク、3年目の左腕・松本晴だった。

「凄い強いチーム。前回の対戦でもポストシーズンみたいな雰囲気だった。一歩間違えればのまれそう。ひりひりする試合が3つ続いた。今回もそれ以上に熱い戦いになると思う。任せてもらったのはうれしい。雰囲気を楽しんで投げたい」

日本ハム戦は今季3試合に先発し、2勝0敗。本拠地だった7月3日は14奪三振で7回1失点に抑えたが、同31日は白星も敵地で5回7安打3失点。「以前より相手の力も上がっている。1番から9番まで気が抜けない。前回ホームランを打たれた万波だったり、水谷。いろんな打者に対して自分がどう攻めるのかは常に考えたい」。過去の反省を生かした投球を誓う。

優勝争いと同じく、白熱しそうなのは新人王レースだ。プロ3年目だが、昨季までの通算投球回が22回1/3。30イニング以内のために資格は残っている。日本ハム戦で7勝目を挙げれば、同じ6勝でライバルの達を一歩リード。打者ではロッテの西川、寺地や楽天・宗山、西武・渡部聖もいるが、2桁勝利に届けば可能性は十二分にある。

「7月から右肩上がりです。体も調子いいですし、毎週、いろんなことを試しながらボールの精度は上がっている。そこは今週、試したい」。先発陣に欠かせない男となった松本晴の言葉は強く、頼もしくなった。