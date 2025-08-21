Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan）は、シーズンを楽しむインスピレーションを提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストア。8月中旬から順次発売となる9月の新商品は560アイテム。今回は、その中から、日本のリクエストで開発されたクセのある独特なデザインが特徴の＜きのこ＞シリーズ（全53アイテム）を、食卓・インテリア・ピクニック・文房具＆DIYの4つのテーマに分けて紹介する。



「秋の＜きのこ＞テーブル」シリーズ商品

ほっこりな食事を演出する「秋の＜きのこ＞テーブル」では、シックなデザインが食卓をおしゃれに演出する。食事にデザートにも最適なプレート、デザートスプーン2PCSを展開する。テーブルにプラスすれば、一気に秋がやってくるテーブルクロスやナプキン（2枚セット）も販売する。大人気のグラスシリーズは、きのこデザインを取り入れて、季節でグラスを変える楽しさがあるのだとか。そのまま飾るだけでもキュートなきのこ型ミニフォークセット。フルーツに、おつまみに使える。キッチンで食材を保管するならこれ。キャニスターにはクッキーをいれたり、コーヒーや茶葉をいれてもOK。ボウルにはたっぷりきのこや野菜を入れてみては。

部屋に森のぬくもりをプラスする「秋の＜きのこ＞インテリア」では、高さ27cmの巨大きのこの花瓶や、もこもこクッションを取り入れて、部屋も秋仕様にできるアイテムを展開する。長いキャンドルをさして、ほっこり時間を楽しんでみたり、きのこの置物をおいてみたりしてほしいとのこと。



「秋の＜きのこ＞ピクニック」シリーズ商品

便利アイテムでおでかけを楽しくする「秋の＜きのこ＞ピクニック」では、斜めがけにできる、ショルダー型が便利な保冷バッグを販売する。キルトブランケットは、170×130cmのビッグサイズ。大人数でピクニック楽しめる。ピクニックバスケットには、おしゃれにお菓子を詰めてほしいとのこと。持ち寄ったフードにきのこをさしてかわいさを演出する。コンテナは仕切りがうれしいフードピック（50個入）やフードコンテナも販売する。

手作りで季節のアレンジが楽しめる「秋の＜きのこ＞文房具＆DIY」では、きのこを置いたら勉強も仕事もはかどるペン立て＆メモホルダーやボールペンを展開する。数字ごとに色を塗って完成させる。簡単！DIY数字ペインティングも販売。イラストを描くようにステッチ。手芸初心者にぴったりなDIYパンチニードルセットや、きのこが流行りの編み物になったDIYきのこ（クロシェット）も販売する。

［発売日］8月中旬から順次

Flying Tiger Copenhagen＝https://flyingtiger.com