◇第107回全国高校野球選手権第14日 準決勝 日大三 4―2 県岐阜商（2025年8月21日 甲子園）

日大三（西東京）が県岐阜商を破り、優勝した2011年以来14年ぶりの決勝進出を決めた。23日の決勝では沖縄尚学―山梨学院の勝者と対戦する。

日大三は初回、2番・松岡翼（3年）、3番・本間律輝（3年）、4番・田中諒（2年）の3連打で先制も、今夏初登板の先発右腕・根本智希（2年）が2回に追いつかれた。4回に味方の失策から1死二、三塁のピンチを迎えると、エース右腕の近藤優輝（3年）が登板。近藤はこの回を失点で切り抜けたが、5回に四死球の2死一、二塁から適時打を浴びて勝ち越された。

打線は8回、先頭の田中諒がこの試合3本目の安打となる中前打で出塁。1死一、二塁から7番・近藤が二遊間を抜ける中前打を放ち、二塁走者の田中諒が好走塁で生還して同点に追いついた。だが、9回1死一、二塁の好機で田中諒は中飛、5番・竹中秀明（3年）は空振り三振。2―2のまま延長タイブレークに突入した。

延長10回の攻撃は、犠打で送った1死二、三塁から近藤、8番・桜井春輝（3年）の連続適時打で4―2と勝ち越し。近藤がその裏を無失点でしのぎ、1回戦から快進撃を続けてきた県岐阜商を振り切った。

▽日大三の勝ち上がり

2回戦 〇3―2 豊橋中央（愛知）

3回戦 〇9―4 高川学園（山口）

準々決勝 〇5―3 関東第一（東東京）

準決勝 〇4―2 県岐阜商（岐阜）