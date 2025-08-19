取材に応じる高根和也弁護士＝13日、東京都内第107回全国高校野球選手権大会で、部内暴力の情報が交流サイト（SNS）で拡散し、広陵高（広島）が大会中に出場を辞退した問題。「甲子園に出場する価値は計り知れない」との実体験から、連帯責任を負わせることとなった結末は不適当だと訴える元甲子園球児の弁護士がいる。危機管理が専門の高根和也弁護士（40）。日本高野連の制度設計や対応は不十分だとし、抜本的な見直しを提言す