¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¡ß¡ÖGU¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¡È¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡É¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥àÅÐ¾ì
¡¡¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGU¡×¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿½©Åß¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÖGU¡×¡¼Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥Ý¡¼¥Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¡¡ØÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡Ù¡ß¡ÖGU¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷
¢£ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¡ÖUNDER THE WHISPY WOODS¡È¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Î¿¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º3·¿¡¢¥á¥ó¥º2·¿¡¢¥¥Ã¥º2·¿¡¢¥°¥Ã¥º1·¿¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¤ä¡¢¥¦¥£¥¹¥Ô¡¼¥¦¥Ã¥º¤Î¤ê¤ó¤´¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ó¥£¤ä¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£
¡¡¥á¥ó¥º¤Ï¡¢¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ä¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤È¡¢¤ª¤Ò¤ë¤Í¤¹¤ë¥«¡¼¥Ó¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¸¥ã¥«¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ä¡¢Âç¿Í¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥°¥Ã¥º¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡×¤È¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤Î¤ª¤Ò¤ë¤Í¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ý¡¼¥Á¤òÅ¸³«¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¥«¥Õ¥§¡×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
