パナソニックホールディングス プロダクト解析センターでは、独自の解析評価技術を用いて、パナソニック製品の競争力強化を下支えしている。前回に続き、第2回目の中編となる今回は、ユーザビリティへの取り組みについて聞いた。パナソニックホールディングス プロダクト解析センターにおいて取り組んでいる8つのコア技術のひとつが「ユーザビリティ」である。人の感性を定量化したり、感情を推定したりすることで、生活者が欲しい