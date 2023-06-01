「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）コツコツと積み重ねた数字は、プロ野球史上３人目の快挙となった。節目の３００試合連続先発登板。阪神・西勇輝投手は試合の流れを読みながら緩急を使ってコーナーを突いた。円熟味を増した投球を支えたのはこの日、３６歳の誕生日を迎えた同学年・伏見のリード。若返りが進むチームを２人で支えた。「年齢もそうですしスピードもそう。プライドとか関係なく、ゼロで抑えること