アジア株 総じて軟調、豪州株は反落 アジア株 総じて軟調、豪州株は反落

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:40現在

香港ハンセン指数 25122.90（-53.95 -0.21%）

中国上海総合指数 3727.29（-0.74 -0.02%）

台湾加権指数 24353.50（-129.02 -0.53%）

韓国総合株価指数 3151.56（-25.72 -0.81%）

豪ＡＳＸ２００指数 8896.16（-63.12 -0.70%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81551.13（+277.38 +0.34%）



１９日のアジア株は、総じて軟調。上海株は小反落。前日に１０年ぶりの高値圏まで上昇したことで下落したものの、下げ幅は小幅にとどまった。香港株は上値の重い動き。豪州株は反落。前日に最高値を更新したことで、利益確定の売りに押された。



上海総合指数は小反落。ほぼ変わらず。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、自動車部品メーカーの寧波拓普集団、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が買われる一方で、保険大手の中国人寿保険、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続落。自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、ビール会社の華潤ビール（チャイナ・リソーシズ・ビール）が買われる一方で、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反落。ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、エンジニアリングサービス会社のダウナーＥＤＩ、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、乳業メーカーのａ２ミルクが買われる一方で、ソフトウェアサービスのコンピュータシェア、小売りチェーンなど多角経営企業のウェスファーマーズが売られた。

外部サイト