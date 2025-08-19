Ìþ¤µ¤ì¤ë¡ªÅìµþ¡¦ÀõÁð¶¶¤Ç¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025¡×¤ò³«ºÅ
¡¡BACON¡Ê¤Ù¡¼¤³¤ó¡Ë¤Ï9·î19Æü¡Á10·î13Æü¤Î´ü´Ö¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²Ä°¦¤¤¤¦¤µ¤®¤Î¼Ì¿¿¡õ¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿¹çÆ±¼Ì¿¿Å¸¡õÊªÈÎÅ¸¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025¡×¤ò¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÖTODAYS GALLERY STUDIO.¡×¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ10·î25Æü¡Á11·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Î½ä²óÅ¸¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸¡×¤Ï¡¢SNS¤ÇºîÉÊ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤¦¤µ¤®¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡Ö¤¦¤µ¤®¤Îº×Åµ¡×¤Ç¡¢9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Î¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢300ÅÀ°Ê¾å¤ÎºîÉÊ¤ò°ìµó¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖMusee des Reves Mimi¡×¤ä¡Ö¤¦¤µ¤®¤Î¤Á¤å¤â¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖVeryBerry¡×¤äåÌÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÍÓÌÓºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö*mofu mofu usagi*¡×¤¬³èÆ°15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¸ÂÄê¿·ºî³¨ËÜ¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Åìµþ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë»É½«¥°¥Ã¥º¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖShijimiFactory¡×¤Ï¿·ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢1ÅÀ1ÅÀÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Öºî¤ê¼ê¤Ý¤Ô¡¼¡×¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥Ï¥Ã¥È¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ï¡¼¥Í¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¦¤µ¤®¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥°¥Ã¥º¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ö¥¦¥µ¥®¥Î¥·¥â¥Ù¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢½é»²Àï13ÁÈ¤ò´Þ¤àÁ´44ÁÈ¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉ´Ê¡Æ²¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¸ÄÅ¸¤òÊ»Àß¤·¡¢Æ±Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¤â¤Ã¤Á¡¼¡×ºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ç3000±ß°Ê¾å¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¸ÂÄê¤â¤Ã¤Á¡¼¡×¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡ÖVeryBerry¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Æ±Å¸¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢A4¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢Ê£À½²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÍÓÌÓÀ©ºî¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»öÁ°Í½ÌóÀ©¤À¤¬¡¢ÅöÆü¤Ë¶õ¤¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»£±ÆOK¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥¿¥°¤Å¤±¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢1Æü10ÁÈ¸ÂÄê¤Ç¡Ö*mofu mofu usagi*¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÃå2000Ì¾¤Ë¤Ï¡ÖVeryBerry¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025¡×¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï¡¢Ê¿Æü¤¬11¡Á17»þ¡¢ÅÚÆü½Ë¤¬11¡Á18»þ¡£
¡¡¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025 in Ì¾¸Å²°¡×¤Ï¡¢TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢³«ºÅ»þ´Ö¤Ï11¡Á17»þ¡£
¡¡¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¤·¤ó¤Ü¤ëÅ¸ 2025 in Ì¾¸Å²°¡×¤È¤â¤Ë¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ï700±ß¡Ê3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡Ë¡£
