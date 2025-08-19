¡ÖËâË¡¾¯½÷¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Á¡ª¡×1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎVTuber¤¿¤Á¤µ¤¯¤é¤ß¤³¤µ¤ó¤äÊõ¾â¥Þ¥ê¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
²èÁü¤Ï½¸±Ñ¼Ò¤ÎºîÉÊ¥Úー¥¸¡Êhttps://www.s-manga.net/items/contents.html?isbn=978-4-08-893560-7¡Ë¤è¤ê¡Ú¡ÖËâË¡¾¯½÷¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Á¡ª¡×1´¬¡Û 8·î19Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,100±ß
「魔法少女ホロウィッチ!」の1巻を8月19日に発売する。
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×½êÂ°¤ÎVTuber¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëËâË¡¾¯½÷¥¹¥Èー¥êー¡£1´¬¤Ë¤ÏÂè°ì¾Ï¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎËâË¡ÊÔ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡Ö¥Û¥í¥¥ã¥¹³¦¡×¤Ëº²¤òµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡È¥Û¥í¥¥ã¥¹¡ÉÇÛ¿®¼Ô¤ÎÅ·²»¤«¤Ê¤¿¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¡¢Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó¡¢»çºé¥·¥ª¥ó¡¢º»²Öºµ¥¯¥í¥ñ¤¬¡¢ËâË¡¾¯½÷¡Ö¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Á¡×¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Àï¤¤¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥í¡×¤Îµ±¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖËâË¡¾¯½÷¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Á¡ª¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
Á°¸þ¤¤Ê¿´¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¡¢¤½¤Îº²¤òËâË¡¤ÎÀ¤³¦¡Ø¥Û¥í¥¥ã¥¹³¦¡Ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¡Ø¥æ¥á¥ª¥Á¡Ù¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë²øÊª¡Ø¥³¥é¥×¥µー¡Ù¤ÎÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥³¥é¥×¥µー¡Ù¤òÅÝ¤·¡¢¡Ø¥æ¥á¥ª¥Á¡Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¡È¥Û¥í¥¥ã¥¹¡ÉÇÛ¿®¼Ô¤ÎÅ·²»¤«¤Ê¤¿¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¡¢Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó¡¢»çºé¥·¥ª¥ó¡¢º»²Öºµ¥¯¥í¥ñ¤Ï¡¢ËâË¡¾¯½÷¡Ø¥Û¥í¥¦¥£¥Ã¥Á¡Ù¤ËÊÑ¿È¤·¡¢Àï¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¡ª¡¡¿Í¡¹¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤ëËâË¡¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£