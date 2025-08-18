この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

8月18日週の週刊解説動画『【週間解説】猛烈な暑さと突然襲う雷雨や大雨に要注意 気象予報士解説』が公開され、気象予報士・松浦悠真氏が今週の注目すべき天候について徹底解説した。松浦氏は冒頭で「今週は気温が高い、そして上空の寒気などの影響で大気の不安定な状態が続く」とし、全国的な厳しい暑さとともに、突然の大雨や雷雨・突風などへの警戒を強く呼びかけた。



週の天候を左右するのは、強い亜熱帯高気圧の張り出しと台風12号の影響。特に西日本から東日本にかけて高気圧が優勢で「東北付近まで亜熱帯高気圧が覆い、日本付近で亜熱帯ジェット気流が強まっている」と解説。さらに「台風12号候補が東シナ海に進み、熱帯の帯流活動が高気圧を強めている。チベット高気圧も強く、西側への張り出しが顕著」と、今週の気象の背景を詳細に語った。



気温の高さにも要注意だ。「名古屋では38度、東京でも21日37度と予想され、内陸部では40度を超える可能性もある」と松浦氏。8月下旬としては“40度級の酷暑”となる見込みが高まっており、「西日本から東北南部までは、35度以上の猛暑日が続出するのでは」と警戒を促した。



一方で、上空の寒気と地上の暖湿気がぶつかることで「大気の不安定な状態が続き、局地的な大雨や落雷、竜巻などシビアな気象現象への十分な注意が必要」と説明。特に週の中頃は500hPa付近に強い寒気が流れ込み、19日～20日は北海道から西日本まで「発雷確率が高まる」とし、「午後になると気温が上がり、さらに雷雨や突風のリスクが高くなります」と指摘した。



週末にかけては高気圧の勢力が増し、全体的に安定傾向になるものの「山沿いや一部地域では雷雨や激しい雨も続く恐れがあり、油断はできない」と警告。「赤ラウンが発達した場合、上空の風が弱く雲が停滞しやすい。記録的短時間大雨情報が出るほど猛烈な雨が1～3時間続くケースも十分起こり得る」と、地域によっては厳重な備えが求められる状況を強調した。



動画の締めでは「もちろん局地的なものとは言っても決して油断せず、最新情報にご注意ください」と呼びかけ。「マニアック天気」では引き続き週刊解説を毎週月曜に更新し、注目の気象現象を詳しく伝えていくとした。また、「メンバー限定で、よりマニアックな情報や質問し放題のライブ配信なども実施中」と案内し、最後まできめ細かい天気情報への関心を訴えていた。