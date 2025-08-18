¼®¤ì¤¤¤é¡¢¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡ÙED¥Æー¥Þ¼ýÏ¿¥·¥ó¥°¥ë¤òÀè¹ÔÇÛ¿®¡¡¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ÏÄ©È¯Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¤Ë
¡¡¼®¤ì¤¤¤é¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¡Ù¤òCD¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ8·î25Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¼®¤ì¤¤¤é¡¢¤ß¤æ¤Ê¤ÈSPRINGMAN¤ò·Þ¤¨¤¿¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡¡¡ÈºÇ¹â¤ÊÆü¡É¤òÆÏ¤±¤¿Åìµþ¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë
¡¡É½Âê¶Ê¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø·°¤ë²Ö¤ÏÑÛ¤Èºé¤¯¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¼®¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ø½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï60～70Ç¯Âå¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢¡È¤ª¼ê·Ú¤Ê½÷¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤Ê²Î»ì¤¬¾è¤ë¡Ö¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈà½÷¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëCD¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó Áíºî²è´ÆÆÄ¤ÎÆÁ²¬¹ÉÊ¿¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿ÄÝ ÑÛÂÀÏº¤Î²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤àÏÂ·ª·°»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±þ±çÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¼®¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
