この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏「SmartNews広告は質の高いお客さんが集まる『狙い目』！成果出しの極意教えます」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

最新のYouTube動画「【SmartNews広告】0からわかる！運用者が完全解説！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、今注目の広告手法「SmartNews広告」について解説した。動画冒頭では「MetaやPPCはもうやってて頭打ち。もっと成果の出る媒体はないか？」という悩みに対し、「意外と穴場なのがSmartNews広告」と語り、「PPCやMeta広告だけではCPAが高止まり、案件拡大にブレーキがかかっている人にはぜひ試してほしい媒体」と強調した。



有馬氏は「SmartNews広告がおすすめな理由」として、既存広告経由ではLTVが伸び悩む一方、「SmartNewsは質の高いお客さんが多い“リッチ層”を攻略できる」と明言。「他媒体よりも年収が圧倒的に高いユーザーが多いので、サブスクリプションや継続的な購入サービスにピッタリ」とそのメリットを解説した。



さらに「40代以上が75%弱を占めるユーザー層の構成」や「広告掲載の『嫌な感じがしない』仕様」の優位性も挙げ、健康食品や通販コスメなど“中高年狙い”の案件は「出稿してないなら大損」と断言。「初月からコンバージョン200件超え」など実績も紹介し、「Meta広告よりもCPM・CPCが大幅に抑えやすく、競合もまだ少ない、今こそ始め時」と熱弁した。



一方で「審査が厳しいからこそ、出せたときの価値は大きい」との持論も展開。「記事LPの徹底活用」「テキストPDCAの重要性」「ニュースアプリらしいトレンド感」「動画バナー運用」など、成果を取るための現場ノウハウも惜しみなく披露。「SmartNews広告にチャレンジするなら、1にテキスト、2にテキスト！タイトルに徹底的にこだわって」と具体的な運用アドバイスを伝えた。



最後には「健康食品やコスメで出してないのはもったいない。審査や運用が難しければ私たちプロに頼って」としつつ、「本当に成果を出したい人は、とにかくPDCAを高速で回すこと」と総括。「さらに詳細な資料と無料相談も用意していますので、ぜひ相談してほしい」と視聴者にアピールし、動画を締めくくった。