「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、アニメ「ダンダダン」に登場するバンドについて言及した。

8日に放送された同アニメの第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせるように上半身裸のドラマーらメンバーがヘドバンしながら激しく演奏する姿に、YOSHIKIはXで「何これ、XJAPANに聞こえない？」と投稿。「えー？この件何も知らないんだけど、こういうのってあり？ファンのみんな、何が起こっているのか教えて」と疑問を呈していた。

また「HAYASii」について「これって俺の林かな？笑」と自身の本名である「林」から名付けたのではないかと推測していたが、18日の投稿では同曲のギター演奏を担当したギタリストのマーティ・フリードマンの「X JAPANへの愛と尊敬からこの曲をつくりました」とするポストを引用した上で、「よく考えたけど、これ俺のLast Name？自殺した俺の父の名前？著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？」（原文ママ）と投稿。

続けて「自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は“Yoshiki”だけを名乗っていた、父が自ら命をたった、と言う事実と今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから。とても複雑な気持ち、みんな、悪気わないのはわかってるっけと…心が痛いしなぜか涙が出た」（原文ママ）と率直な思いを吐露した。

さらに英語で「私は長い間、自分の苗字が嫌いでした。もしかしたら今でもそうかもしれない。なぜなら父は私を置いて自ら命を絶ったから。私は彼を愛していたのに。苗字を変えたいと思っていたけど、家族は変えなかった。とても複雑な話」ともつづった。