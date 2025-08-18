◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのパドレスとの首位攻防3連戦最終戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席でダルビッシュ有投手（39）から2試合連続とする安打を放った。

ダルビッシュとの今季初対決。打席に入る前に先輩右腕に軽く会釈して打席に入ると、大谷の目つきが真剣勝負モードに変わった。この日もリリースポイントをやや下げた位置から投球する右腕に対し、カウント2―2から低めの95.6マイル（約153.9キロ）の難しい速球を強振。打球速度101マイル（約162.5キロ）で右前にはじき返した。ベッツが四球でつなぐと、1死一、二塁からフリーマンが右中間へ15号3ランを放ち、ダルビッシュに先制パンチを浴びせた。2死後にはパヘスが20号ソロを放ち、初回から4点を奪う猛攻を見せた。

前日の試合は単打1本に終わったが、2四球で2得点とリードオフマンの役割を果たしてチームの連勝に貢献。1ゲーム差をつけられてパドレスとの首位攻防3連戦を迎えたが、ドジャースが連勝で5日ぶりの単独首位に浮上した。

パドレスとは22日（同23日）からは敵地で再び3連戦を行う。前回6月16〜19日の対戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決。今カードは今季を占う重要な局面を迎えている。