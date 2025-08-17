日産「新型コンパクトSUV」まもなく発売！ 流麗「クーペボディ」×全長4.4m弱で「ちょうどイイサイズ！」！ “解放感”もハンパない3代目「新型リーフ」どう変わったのか

新型はファストバッククーペ風のSUVスタイルに大変身

日産は2025年6月17日、3代目となる新型「リーフ」を世界初公開しました。

初代デビューからおよそ15年の間にグローバルで70万台を販売し、EVの普及に貢献してきたモデルですが、新型はどのような進化を遂げたのでしょうか。

スタイリッシュなクーペSUVに生まれ変わった3代目「リーフ」

2010年12月、世界初の量産5人乗り電気自動車として販売を開始した初代リーフ。

当時はまだまだ電気自動車は一般的な乗り物ではありませんでしたが、あれから15年ほどが経過し、他メーカーからも複数の電気自動車がリリースされ、日常的に見かけることも珍しくないものとなりました。

そんな電気自動車のパイオニアであるリーフの新型が今年の6月に発表されました。

2025年秋に米国での販売開始を予定し、日本を含む世界の各地域でも順次展開されるとアナウンスされています。

そこで今回は、今まで明らかとなっている情報をチェックしつつ、新型リーフがどんなモデルになるのか考えてみたいと思います。

まずエクステリアですが、今までのリーフは一般的な5ドアハッチバックタイプだったのに対し、新型はファストバッククーペ風のクロスオーバーSUVスタイルとなったのが一番の違いです。

「タイムレス ジャパニーズ フューチャリズム」という日産のデザインランゲージをさらに発展させたものとされており、エクステリアやインテリアの様々な場所に「II三（ニッサン）パターン」を刻印。

そして徹底的に空力を考慮したことで、欧州仕様でCd値0.25という優れた数値を達成したとされています。

一方のインテリアは、フラットなフロアと開放感ある前席の足元空間を実現し、12.3インチまたは14.3インチのデュアルスクリーンを統合したモノリススタイルのデザインを採用。

また、日産として初めて調光パノラミックガラスルーフを採用しました。

電子調光技術により、ガラスの透明度を変えることで室内に入る光の量をボタンひとつで調整することができ、年間を通じて快適な室内環境を実現したとされています。

大幅な性能向上で「価格」はどうなる!?

パワートレインは新開発の「3-in-1」パワートレインを採用し、10%の小型化に成功。

駆動用バッテリーは52kWhと75kWhが用意され、前者で最高出力130kW（約182馬力）／最大トルク345Nm、後者で160kW（約224馬力）／355Nmの出力を実現しました。

新型「リーフ」のテールランプはホログラム風の浮き出し表現を採用。形状には「23（ニッサン）」のモチーフも隠されている！

航続距離は75kWhのモデルで600km以上（WLTC基準による数値）を実現し、テスラのスーパーチャージャーにも対応し、最大150kWの急速充電に対応したことで、残量10％の状態から80％まで最短で35分で充電できるとアナウンスされています（北米仕様のみ）。

ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550mmとされ、全長は現行型よりも10cm以上短く、幅と全高はわずかに拡大されました。

プラットフォームには、最上級クロスオーバーEV「アリア」にも使用されている「CMF-EV」が採用されていますが、アリアよりは大幅にコンパクトなサイズとなっており、差別化が図られているのもポイントです。

また足回りもアリア譲りのフロントストラット、リアマルチリンク式のサスペンションとなっているため、走行性能も大きく向上していることが期待されます。

このようにクルマとしては大きく進化していることは間違いない次期型リーフですが、気になるのはその価格。

現時点では明らかとなっていませんが、エントリー仕様でもバッテリーが大型化（現行型の40kWhから52kWh）がなされているので、価格が上昇する可能性は高そう。

現行型の60kWhバッテリーを搭載する「e＋」で、525万3600円からというところから考えると、それに近い価格帯となる可能性もあるでしょう。

電気自動車は使用方法や環境などによって万人にオススメできるものではありませんが、モーター駆動ならではの俊敏でシームレスな走りや、いざという時には蓄電池にもなるなどメリットも多いもの。

ですから、環境が許せば保有してみたいという人も少なくないハズで、次期型リーフの動向には今後も注目したいところです。