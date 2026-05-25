女優で声優の戸田恵子（68）が25日までにブログを更新。2002年に40歳の若さで急死した俳優の伊藤俊人さんの命日を迎え、故人をしのんだ。戸田はドラマ「ショムニ」（フジテレビ系）の出演者らとの会食「ショムニ会」に参加したことを報告するとともに、「伊藤俊人くんの命日であります」と同ドラマに出演した伊藤さんにも言及。伊藤さんの遺影にグラスビールを供えた写真もアップした。「24年経ちました。伊藤ちゃんは40歳で逝っち