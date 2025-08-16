◆パ・リーグ 日本ハム９―５楽天（１６日・楽天モバイル）

日本ハムが両軍合わせて３１安打の乱打戦を制し、敗れた首位ソフトバンクとのゲーム差を「３」とした。

スタメンを組み替えながら戦ってきた新庄監督が、勝負所でも“ターンオーバー”を継続していく考えを示した。「ずっと出てる選手、体の張りとかも出てきてるから、明日休ませるメンバーを考えたい。けがにつながる、けがしてもらったら困るんで」と自ら切り出した。

１５日はわずか１得点で敗れていたが「１日で変われる選手が多い。誰出しても『さあ、どんな活躍してくれるの？』って、楽しみにできる試合が多いから。ずっとベンチに座らせる選手は、今あまりいないからね。これはもう僕の判断で、みんなメラメラしてると思うから。出たい出たいって気持ちがね、強い選手が多いから。それがいい結果につながってると思うし」と意図を説明した。

１７日の試合はガラッとメンバーを入れ替えるのかと聞かれると「いや、ちょっと快癒器しながら考えます。知らないか？ ツボ押してくれるやつ」と笑顔で話していた。