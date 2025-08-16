＜無償で…？＞友人の誘いで娘も飲み会に連れて行ったらひどい扱いをされた！子どもに申し訳ない
皆さんはお子さんを飲み会に連れて行ったことはありますか？ お酒を飲む集まりに参加したいけれども預け先がないというとき、仕方なく連れて行ったことがあるママもいるかもしれません。先日はそんなシチュエーションに関する投稿がありました。投稿者さんは6歳の娘さんがいるママ。国際結婚をして海外に住んでいる学生時代からの友人が子どもを連れて帰国することになり、投稿者さん、お友達、そのほかに男性2人という学生時代の友人4人で集まろうという話になりました。最初は断ったそうですが……。
『友人が「女1人になっちゃうからあなたもきて！ 6歳の娘も連れて行きたい。だからあなたの娘も連れてきて！」としつこく言ってきたので、私は仕方なく連れて行きました。しかしその友人はまったく子どもの面倒を見ず、男友達とお喋りに夢中。子どもたちの「トイレ行きたい」や「ドリンクバー取りに行きたい」など、全て私がついて行き、何度も席を立ちましたが、3人は気にする様子もなく。しかもその友人の娘が忙しなく、私の娘も疲れていました。私はまったく会話にも入れず、「子どもを見るの代わってよ」と言うと、男友達も「せっかく日本にきたんだからいいじゃないか」と言い、結局ほとんど食べられず会話にも入れずに終わりました。自分の阿呆さに自分で呆れています。疲れた顔をしていた娘にも申し訳なくて、後悔ばかりです』
投稿文を読んでも、その海外から帰国した友人の身勝手さに憤りを感じる投稿者さんの気持ちも理解できますよね。飲み会に娘さんを連れて行ったことを後悔する投稿者さんに、ママたちからはさまざまな意見が集まりました。
子守役だと悟ったらすぐに帰ってもよかったのに
『「あっ、自分子守役ね」と悟った瞬間に、用事ができたことにして帰るのが正解』
『普段から子どもを見ている人なら、子どもがいたら飲みどころではなくなることはわかるから連れてこない』
『帰省の飲み会に必ず子どもを連れてくる同級生がいるんだけど、その人も普段から連れ歩いていて、周りに世話をさせて当然なの。座敷の個室があるお店を指定して子どもは人任せ。最近では子どもが入れる店は少ないという理由でその友達親子は先に帰らせて、大人だけで2次会を楽しむようになった。皆、口に出して言わなくても同じことを思っているんだろうな』
状況から察するに、その友人は最初から投稿者さんをベビーシッター代わりにしようとしていた可能性が高いですよね。友人の娘さんのお世話をつきっきりでやっていたという投稿者さんですが、ママたちからは「子守役をさせられているとわかったら、娘を連れてすぐに帰ってもよかったのに」といった意見がありました。今回に限らずこうした飲み会に小さな子どもを連れてくる人というのは一定数いるのかもしれません。ママたちのなかでも投稿者さんと同じような状況を経験したことがある人もいますが、総じてそういう親子には周囲も迷惑していることがうかがえます。
友人は男友達に会いたかっただけ。もう友人ではない
『もう二度と行かなくていいでしょ。友達に会いに行ったのにシッター扱いでしょ。あなたはシッター扱いされたということは、男友達に会いたかったんだよ』
『都合よく使われているだけ。わが子にまで迷惑かけちゃってさ。もう疎遠でいいんじゃない？』
またママたちからは「最初からあなたをベビーシッター目的で誘っただけだと思う」「久々に帰国して会ったのに話もろくにしていないなんて、友達ではないのでは？」といったコメントがありました。友人が当初言っていた「女1人になっちゃうからあなたもきて！」という言葉は、男友達2人と自分1人では人数のバランスが悪くて心細いからで、あなたにも会いたいという意味ではなかったのではないでしょうか。飲み会ではその男友達2人とのお喋りに夢中だったそうですから、目的はその男友達に会うためで、娘さんの無料シッターとしてあなたを呼びつけただけなのかも……。投稿者さんは友人だと思っていたけれど、向こうは投稿者さんのことを友人とは思っていない様子も見て取れますよね。都合よく使うだけの友人なんて疎遠にしていいという意見も寄せられていました。
もう1点。知らないおじさんがいる飲み会に娘を連れて行くべきではないかも
『旦那が「学生時代の仲間との飲み会に娘を連れていく」と言い出したら、すごく嫌だと思わない？ ママ友との飲み会じゃないんだから、男性のいる飲み会に6歳の娘を連れていく発想はないな』
『そんな集まりに6歳の娘を連れて行かないよ、私なら。大人はお酒も入るし、娘がかわいそう』
『娘が一番かわいそうだよね。知らないオッサン2人とオバサンとの飲み会に連れてこられて、大人たちが酒飲んで臭い息吐いてワハハと楽しんでいるなかで、知らない女の子と顔をつき合わせなきゃならない』
『もう終わったからあれこれ悔やんでも仕方ないよ。娘さんには「この前はお母さんに付き合わせてごめんね」と何か娘さんの好きなものを食べに行って、友人3人とは疎遠。というか連絡ブロックでいいと思う』
そもそも今回のような飲み会に、娘さんを連れて行くことにも否定的な意見がありました。当然ながら子どもはお酒は飲めませんし、じっと座って大人と話をすることも子どもによっては楽しくないですよね。今回娘さんは同じ6歳とはいっても初対面と思われる友人の娘さんと無理やり引き合わされ、さらには知らないおじさんやおばさんがお酒を飲んでワイワイ楽しんでいる状況に置かれました。「男性もいるお酒の場に娘さんを連れて行くこと自体が無理」という厳しい意見もありました。たとえお酒が入る場だとしても、普段から見知っている娘さんのお友達がいたり、ママ友同士だったりであればまだいいかもしれませんが、今回の飲み会は娘さんがとても不憫ですよね。
ただ投稿者さん自身も今回の件をとても反省して、娘さんに対して申し訳ない気持ちでいっぱいだと綴っていました。過ぎてしまったことは仕方ありませんから、娘さんには謝罪として2人で美味しいものを食べに行ったり、楽しい場所にお出かけしたりして思い出を塗り替えてほしいですね。そして今後は誘われても行かない、今回の友人とは疎遠にするなどして、対応を考えてもいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩