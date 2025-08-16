ぼくらの夏の必須ギアはこれ。アウトドアブランドの日傘で、残りの夏も快適に
日傘だって、立派な“夏の必須ギア”。
真夏の直射日光は、年齢も性別も選ばず、問答無用で体力を削ってきます。ギズ編集部の男性陣が本気で選んだ、軽量・耐久・遮熱性能までチェック済みの「持ち歩ける日陰」。
アウトドアブランドのものが多いのは、「過酷な環境を想定して作られている」という安心感があるのもポイント。
ガジェット感覚で選ぶ日傘、その快適さは一度体験したら手放せません。
やっぱり雨傘とぜんぜん違う
ローソン×コールマン「晴雨兼用折りたたみ傘」
ローソンとコールマンのやつを使ってます。
Xでバズってからローソンに入るたびに探してたけど在庫無くて、東京の端っこの街で一個だけ埋もれてたやつを発見して買いました。
いままで雨傘を日傘にしてたので、それと比べるとだいぶ涼しいです。
（amito）
ローソン×コールマンの｢晴雨兼用折りたたみ傘｣。3,000円で買えてこの機能は大満足
傘は軽さがすべてです
モンベルトラベル サンブロックアンブレラ 50
傘は重くて持ち歩かなくなったら意味がないので、軽さを重視してモンベルの日傘にたどり着きました。
実際に日傘デビューして「涼しい」という感覚はないのですが、太陽から感じる「肌を灼く熱さ」をブロックすることがこんなに大切だったのか、と思い知りました。
体力の消耗具合がぜんぜん違います。
（金本太郎）
モンベル トラベル サンブロック アンブレラ
6,600円
とにかく軽くて小さいので、いつでも持ち歩ける
スノーピーク アンブレラ
数年前に、兄弟メディアROOMIEの記事で見かけて購入しました。
かなり軽いので強度が不安でしたが、強風で裏返ることはあっても、いまのところ骨が折れる気配はありません。
直射日光を浴びないだけで、体への負担はかなり違うなと感じています。
（もぎひでみ）
スノーピーク(snow peak) アンブレラUL UG135GY 傘 折り畳み傘 ユニセックス 軽量 小型 コンパクト
6,336円
