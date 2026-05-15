14日、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、現場から逃走していた少年が相模原市内で緊急逮捕されたことが分かりました。14日午前9時半前、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されました。この事件で、警察は強盗殺人の疑いで相模原市に住む16歳の高校生の少年を14日に逮捕しています。警察は逮捕された少年のほか