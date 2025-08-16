この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「人を羨ましく思う気持ち、全部あって人間」 不妊・流産の本音を赤裸々告白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「助産院ばぶばぶ」で公開された動画『泣いちゃってごめんなさい。。。不妊、流産…つらすぎるママの気持ち』にて、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身の流産や不妊治療の体験、そして多くの女性たちが抱える心の葛藤について語った。



動画の冒頭、HISAKOさんは「不妊、流産、妊活、どう気持ちをコントロールすればいいですか？」という視聴者からの切実な質問に自身のエピソードを交えながら回答。「妊娠・出産・子育ては本当に思い通りにいかない。人生設計が全部覆されることもある」と人生の不確実さについて触れ、初妊娠で流産した際のつらい気持ちや、「妊婦さんを見ては泣いてしまう」孤独感を赤裸々に明かした。



HISAKOさんは、自分より後に妊娠・出産を経験した友人からの年賀状が読めなくなるなど、他の幸せを受け入れられなくなる“腹黒い自分”“悪魔な自分”を否定しきれなかった過去も共有。「あんな自分やから、流産したんかな」「神様は授けてくれへんのかな」と自分を責めた思いも吐露し、「そういう感情も全部、自分なんやなって受け止めるしかなかった」と話した。



また、「流産も不妊も、タイミングばっちり合わせてやっても妊娠率はたった20%。それだけ妊娠すること自体が奇跡」と現実的な数字を挙げた上で、「流産できることだって奇跡」「そこまで至れる体が愛おしく感じた」と前向きな見方も示した。



不妊治療や顕微受精を繰り返しても叶わない命の重さに「生理が来るだけでも嬉しくなった」と語り、一方で「人を羨ましがってしまう気持ちも、ぜーんぶ含めてあって人間」と強調。悩み苦しむ女性たちに向け、「感情は蓋をせずに出してみて。話せる相手がいなければ自分で呟くだけでもいい。そうすることで自分の頭が整理できる」とアドバイスを贈った。



最後には「いつか幸せな赤ちゃんを無理に抱ける日を夢見て、諦めないで」と涙ながらにエール。動画は「今日は泣いてしまいました。すいません」「予定外やわ。これどうしよう、この動画」と素直な気持ちをこぼしつつ、助産師として22年にわたり様々な思いを抱える母親たちに寄り添う姿勢で締めくくられていた。