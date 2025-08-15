綾羽のユニホームが話題

第107回全国高校野球選手権は14日、甲子園球場で第9日が行われた。第3試合では初出場で2回戦に進出した綾羽（滋賀）が登場。今春のセンバツ王者・横浜（神奈川）に1-5で敗れたが、選手たちの左袖に書かれたマークに、ファンの注目が集まっていた。

8日に行われた1回戦では高知中央を6-4で下し、春夏通じて初の聖地での勝利をあげた綾羽。そのユニホームの左袖に配置されているのは、青い琵琶湖のマークだ。マークの下には学校所在地である草津市の名がローマ字で添えてある。高校から湖岸までは約5キロ。地元のシンボルを肩に、初の聖地を戦った。

琵琶湖マークは1回戦でも注目されていたが、優勝候補・横浜への注目度も相まって、この日も話題に。SNS上には、「なに？ 綾羽のユニフォームの肩に琵琶湖ついてる？」「左肩に琵琶湖が描いてある」「ユニフォームの袖の琵琶湖マーク、かっこいいぞ」「左肩の琵琶湖が可愛すぎるし、応援歌も西川貴教やし滋賀愛強くて好き」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）