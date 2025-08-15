プロ野球・巨人の山粼伊織投手が14日。翌日の阪神戦の先発に向けて、意気込みを語りました。

山粼投手は今季ここまで18試合に登板してリーグ3位タイの9勝(3敗)、防御率は同トップの1.49という成績を残しています。

15日の阪神戦で勝利投手になれば、3年連続の2ケタ勝利を達成する山粼投手。「今年もできるようにしたいと思いますけど、ついてくるものだと思うので勝ちは。まずしっかりと試合を壊さないように、最後までかわらないように、先発として役割をしっかりとできるように準備していきたい」と意気込みました。

山粼投手は今季開幕後、4月の5試合に先発すると、相手打線を封じ続け、セ・リーグ新記録となる「開幕から36イニング連続無失点」を達成。その後も勝利を積み重ねてきましたが、先月4日の8勝目から、9勝目を挙げた今月8日までの約1か月は、勝利を挙げられないなど、5月以降は各チームも対応。

山粼投手は「(シーズン序盤に)振ってきてたボールを(今は)振ってこなくなっているなと思いますし、強引に来てたものが丁寧に来ている」とコメント。

それでも「試合の中で順応していくことが1年間やる中では大事だと。それをキャッチャーの人としっかり話していきたい」と話しました。