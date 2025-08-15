アイドルさん（エロ素人パフォーマンス集団）「15万貯金」ユースメンバーも赤裸々トーク炸裂
2024年6月公開の「あやまんJAPANにインタビュー」動画で、エロ素人パフォーマンス集団として話題のあやまんジャパンが本音全開のトークを繰り広げた。動画冒頭、発言者のアイドルさんが「貯金が効いてもいいですか？リアルに15万ぐらいしかない」と、驚きの金銭事情を明かし、視聴者からも多くのコメントが集まった。
インタビューでは、あやまんジャパンの活動内容やグループ内の関係性、ユースメンバーについてもトーク。「ユースも行くんすか？」という質問に対し、「行っちゃうちゃう、行く時は一緒だよー」と仲の良さを強調した。さらに、「女社会は色々あるんで」と女性グループならではの苦労も垣間見せつつ、「嫌いな人いませんか？」との問いには「いないでーす」と和やかな雰囲気をアピールした。
気になるギャラ事情については、「お給料出るんすか？」という質問に「チップも上乗せされるんで」と答えつつ、最大で「45分間の盛り上げで2万ちょっとかもしんない、5万と」とリアルな数字を告白。ステージでの盛り上げ方として「グラスを持ってにんにんに見立てて」という独特のパフォーマンススタイルも明かされた。
また、好きな言葉やファンへの思いも大胆コメント連発。「XX便器とかも好き」と話しつつ、「ファンの皆様に一言」として「これからも私たちでXXしてくれ ください」とファンへ向けたメッセージで動画は締めくくられた。
あやまんジャパンの“エロ素人パフォーマンス集団”としてのリアルな実態と、グループの絆、そして赤裸々な本音が詰まった内容となっている。
