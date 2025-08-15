綾羽が2回戦で横浜と対戦…応援団が話題に

初出場となった甲子園で“躍動”した。第107回全国高校野球選手権は14日、第9日目を迎え、第3試合で初出場の綾羽（滋賀）が横浜（神奈川）と対戦し、1-5で敗れた。優勝候補相手に堂々とした戦いを見せ、選手らを後押しした応援団も大きな話題となった。

大応援団が奏でていたのは滋賀出身のアーティスト、西川貴教さんのソロプロジェクト「T.M.Revolution」の楽曲の数々。「WHITE BREATH」や「HOT LIMIT」などのヒット曲で球場を盛り上げていた。

綾羽の応援団といえば滋賀県に本社を構えるホームセンター「アヤハディオ」の店内BGMも使用。ご当地感満載のメロディーを多く披露していた。

高校野球ファンも満喫した。「TMレボリューションメドレーは盛り上がりました！」「ついつい聴き入ってしまう」「リスペクト感じる」「個性的」「メドレーいいわぁ」「TMの曲多くて楽しい」「メドレーすぎる」「底力感じた」「胸張って」「地元の誇り」と楽しんでいる様子だった。

綾羽は初回に1点を先制し4回までリードを奪うなど、甲子園の常連校相手に堂々たる試合を展開。最終的には逆転負けを喫したが、全力プレーが感動を呼んでいた。（Full-Count編集部）