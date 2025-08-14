思春期の子育てアドバイザーが伝授！家庭で暴言が消え家事も積極的に手伝うようになった理由とは
YouTubeチャンネルで思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、「【子供激変】今では家事も手伝ってくれるように。思春期の子に効いた５つの対応」と題した動画を公開。思春期の子どもが親に暴言を吐いたり、家庭内で問題行動を取る場合に親がどのように対応すればよいか、実際に劇的な変化が起きた事例と共に解説した。
道山さんは「お子さんが親に対して暴言を吐く場合、どのように向き合えば良いのかわからず悩む方も多い」と切り出しつつ、「この場合でも、正しいやり方を取れば暴言が落ち着いてくる」と指摘。その具体例として、中学1年生のお子さんを持つ羽田さんのケースを紹介した。
羽田さんのお子さんはかつて、「暴言を吐いたり物を投げるなど親子関係が悪化していた」といい、親もイライラが募る状態だった。そこで、道山さんのサポートプログラムを受講した結果、「暴言や物を投げることがほぼなくなったほか、ゴミ出しや洗濯物干しなどの家事も手伝ってくれるようになった」との大きな変化が生まれたと明かす。
羽田さんが実践したポイントは5つ。「子供を否定しない」「好きな料理を作る」「休みの日にゲームをしても怒らない」「子供の行動を褒める」「片付けを手伝う」ことだった。「親が子供を否定するのをやめ、良い点を意識して褒める。好きなことに理解を示し、困った時には親も手伝う。これらすべてが“家庭でのストレスを減らす行動”で、それによって子供のイライラや暴言が治まった」と道山さんは語る。
また、「家庭が子供にとってストレスの発散場所であれば、学校で溜まったストレスも家で解消できる。しかし家でもストレスがたまると、限界が来て爆発してしまう」と、子供の立場から見た視点も重視。「親子は鏡。親が嬉しいことをすれば、子供も同じように返してくる」と安心感の重要性も強調した。
最後に道山さんは、「思春期の子育てには他にも多くのテクニックや声掛け方法がある」とし、“無料の思春期の子育て講座”や自身の公式サイトを紹介。「5万人以上が受講した実績ある人気講座なので、ぜひ参考にしてみてください」と動画を締めくくった。
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。