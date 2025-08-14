プロ野球巨人・阿部慎之助監督（46）の「会見拒否」に、インターネット上でG党から賛否の声が上がっている。

門脇のまさかの悪送球で痛恨の失点

巨人は2025年8月13日、本拠地・東京ドームで中日と対戦し、3−4の逆転負けを喫した。

試合は1回に丸佳浩外野手（36）が、先頭打者本塁打を放つなどして、巨人が3点を先制した。

初回に3点をもらった巨人先発・田中将大投手（36）は、4回まで無失点と踏ん張るも5回に失策がらみで3点を失った。

1死1塁の場面で、中日・山本泰寛内野手（31）を2塁ゴロに打ち取ったが、これをセカンドの門脇誠（24）がまさかの悪送球で1失点。なおもピンチが続き、2本のタイムリーヒットを許して、3−3の同点に追いつかれた。

6回には巨人2番手・菊地大稀投手（26）が、マイケル・チェイビス内野手（30）にソロ本塁打を浴び逆転された。試合はこのまま進み、巨人が3−4で逆転負けした。

初回の3点を守り切れなかった巨人。スポーツ紙の報道によると、阿部監督は試合後、取材対応をせず、球団広報を通じて「金曜日の試合から、また切り替えてやっていきます」とのコメントを発表したという。

阿部監督の「会見拒否」は今季4度目で、インターネット上ではG党から賛否の声が上がった。

「取材を受けない決断も理解できるよ」

「阿部監督が取材拒否する気持ちもわかる気がします」「阿部監督が取材に応じなかったのは残念だけど、その理由もあるかもね」「取材を受けない決断も理解できるよ」「阿部監督の気持ち、わかる気がする」「逆転負けは辛いけど、監督もプレッシャー感じてるのかな」「拒否した方が賢明ですね」と理解を示す声の一方で、次のような意見もみられた。

「監督のくせに負けたら会見拒否とかいい加減にしろよ」「監督が一番メンタル未熟やわ」「チームへの取材は逃げるべきではない」「阿部監督のコメントが聞きたかったけど、残念だな」「やっぱり阿部監督の会見拒否だけはいただけないな」「どんなクソ試合でも総括して前を向くコメントをするのが監督の責任だろうに」「原監督みたいに上手くなれとは思わんけどせめて何か喋ってくれ」「感情を言語化してくれよ」

セ・リーグは、首位・阪神に優勝マジック「26」が点灯しており、2位・巨人は12ゲーム差で追いかけている。15日から本拠地・東京ドームで阪神との3連戦を予定している。