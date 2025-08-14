【Switch版「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」】 セール期間：8月27日23時59分まで セール価格：4,048円

マイニンテンドーストアにて、Nintendo Switch用アクション「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION DIGITAL DELUXE EDITION」が60%オフのセール価格にて販売されている。セール期間は8月27日23時59分まで。価格は4,048円。

本ゲームは、「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII-」のリマスター版で、グラフィックのHD化はもとより、登場キャラクターをはじめとする全ての3Dモデルを一新。フルボイスへの対応や新たにアレンジされた楽曲が、波乱に満ちた物語をより鮮やかに描き出している。

また「デジタルデラックスエディション」では、ゲーム本編に加え、本作を彩るデジタルミニサウンドトラック、鮮やかなイラストを多数収録したデジタルアートブックを収録した「クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン デジタルコンテンツ」が付属するセット商品となっている。

今回マイニンテンドーストアにて本製品のセールを行なっており、通常価格10,120円のところ、60%オフの4,048円で購入することができる。

なお通常版である「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」はセール対象外であるため、注意して欲しい。

(C) 2007, 2008, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA