ガソリン1リットルで「36キロも走る！」 燃費が良いコンパクトカー3選！

小回りが利くだけではなく、維持費も安いのが魅力のコンパクトカー。

近年は、燃費性能が向上している車種も多く、多くのユーザーに支持されています。

【画像】165万円から！これが 低燃費な「コンパクトカー」です！（26枚）

なるべくコストを抑えて燃費が良い車に乗りたいという人におすすめです。

トヨタ 「ヤリス」燃費性能は36.0km／L

本記事では、燃費が良いおすすめのコンパクトカーを厳選して3車種紹介していきますので、購入を検討する際の参考にしてください。

●日産「ノート e-POWER」（28.4km／L）

「ノート e-POWER」は、日産の人気コンパクトカーです。

走行性能に優れており、28.4km／Lという燃費の良さが魅力です。

衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）や、ペダル踏み間違い時加速抑制装置を採用している「サポカーS ワイド」に該当する車種のため、安心・安全にドライブを楽しめます。

X（2WD）：28.4km／L（2,299,000円）

X（4WD）：23.8km／L（2,580,600円）

※燃費はWLTCモード（カタログ値）

ノートは、「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数43,308台で全乗用車のなかで8位となっています。

日産のラインナップのなかでは、もっとも人気がある車種です。

また、高級感を求める人は、上質さが魅力の「ノート オーラ」もおすすめです。

●ホンダ「フィット（ハイブリッド）」（30.2km／L）

「フィット」は、燃費性能が優れているホンダの人気コンパクトカーです。

複数のグレードが展開されており、e：HEV BASIC（2WD）の場合の燃費は30.2km／L。

内装や外装はシンプルですが、約220万円から購入できるコスパの良さが魅力です。安全機能も充実しているため、老若男女問わずおすすめの車種です。

e：HEV BASIC（2WD）：30.2km／L（2,208,800円）

e：HEV BASIC（4WD）：25.4km／L（2,417,800円）

e：HEV HOME（2WD）：29.0km／L（2,404,600円）

e：HEV HOME（4WD）：25.3km／L（2,615,800円）

e：HEV HOME 特別仕様車 BLACK STYLE（2WD）：28.9km／L（2,526,700円）

e：HEV HOME 特別仕様車 BLACK STYLE（4WD）：24.4km／L（2,737,900円）

e：HEV LUXE（2WD）：27.6km／L（2,719,200円）

e：HEV LUXE（4WD）：23.5km／L（2,929,300円）

e：HEV RS（2WD）：27.2km／L（2,616,900円）

e：HEV CROSSTAR（2WD）：27.1km／L（2,710,400円）

e：HEV CROSSTAR（4WD）：24.2km／L（2,920,500円）

※燃費はWLTCモード（カタログ値）

フィットは、「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数24,712台で全乗用車のなかで19位となっています。

なお、グレードが複数あるので迷う方人いると思いますが、価格と装備のバランスを考慮すると「HOME」がおすすめです。

●トヨタ「ヤリス（ハイブリッド）」（36.0km／L）

トヨタ「ヤリス」は、コンパクトカーのなかでトップクラスの人気がある車種です。

操縦安定性や燃費性能が優れており、Xグレードのハイブリッドモデルは36.0km／L。4WDでも30.2km／Lとなっています。

とにかく価格を抑えて、低燃費のクルマに乗りたいという人に最適な1台と言えるでしょう。

X（2WD）：36.0km／L（2,200,000円）

X（4WD）：30.2km／L（2,407,900円）

G（2WD）：35.8km／L（2,321,000円）

G（4WD）：30.2kmL（2,528,900円）

Z（2WD）：35.4km／L（2,579,500円）

Z（4WD）：30.2km／L（2,528,900円）

Z “URBANO”（2WD）：32.6km／L（2,689,500円）

Z “URBANO”（4WD）：29.0km／L（2,887,500円）

※燃費はWLTCモード（カタログ値）

ヤリスは、「一般社団法人 日本自動車販売協会連合会」が公表している、2025年1月〜6月の「乗用車ブランド通称名別順位」では、新車販売台数86,942台（シリーズ車種含む）で全乗用車のなかで1位となっています。

グレードで迷った場合は、価格と装備のバランスが良いGグレードがおすすめです。

※ ※ ※

なおシンプルなコンパクトカーの燃費で行けば「ヤリス」の次はトヨタ「アクア」（29.3km／L〜34.6km／L）が挙げられますが、今回は各メーカーのコンパクトカーに絞っています。

また「燃費が良いSUVに乗りたい」という人は、コンパクトSUVのダイハツ「ロッキー」、トヨタ「ライズ」、スバル「レックス」がおすすめです。

ロッキーのOMEとなるライズとレックス。それぞれ装備や仕様は異なりますが、ハイブリッド車の場合28.0km／Lを記録。

SUVながらコンパクトなサイズで5ナンバーなので、維持費を抑えられるのが魅力です。

走行性能も優れており、運転しやすいため、初めてクルマを購入する人にも適しています。