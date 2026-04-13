4月10日から、アニメ『名探偵コナン』の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開されている。公開早々、大きな反響を呼んでいるが、同作にゲスト出演した “国宝俳優” に不満が寄せられているようだ。毎年恒例の劇場版シリーズだが、今作は第29弾となる。「神奈川県・横浜が舞台で、バイクの祭典中に謎の黒いバイクが出現し、それを追う神奈川県警の交通課の白バイ隊員の奮闘を描くバトルミステリーです。13日の興