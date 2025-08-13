世界的なお騒がせインフルエンサーであるイギリス出身のボニー・ブルー（26）は、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売する活動を行っている。ブルーと関係を持ったという18歳の青年「ケンズリー」がネット番組で、その感想を明かしたことで、海外メディアでまたも話題になったいる。

【写真】「青年を見つめて舌を出し…」ボニー・ブルーと青年の2ショットほか

ブルーが昨秋、イギリスで18歳以上の男子学生を対象に「タダで行為できます」「動画を撮らせて」などと呼びかけたところ、何百人もの若者が殺到する騒ぎとなり、“捕食者”など厳しい批判にさらされた。

これまでに彼女が巻き起こした騒動は枚挙にいとまがない。現地事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「滞在先のオーストラリアで現地の若者と“交流”する計画を発表した際は、ブルーの観光ビザ取り消しを求める運動に2万人を超える署名が集まりました。

同じ目的でフィジー共和国を訪問して、現地の政治家に“入国禁止の移民”との宣言を出されたこともあります」

前出の18歳青年もまた、企画を通してブルーと関係を持った男性のひとりだ。7月下旬にYouTubeで配信されたネット番組『ザ・キャット・ベイカー・ショー』で、青年がブルーと共演することになった経緯を明かした。前出のジャーナリストが解説する。

「ケンズリーは街頭インタビューの企画をメインとした配信者としてキャリアをスタートし、やがて過激な活動にも興味を持つようになったといいます。現在、18歳の成人向けインフルエンサーとして人気を集めています。

ある日、ブルーから『ビデオに出ない？』と誘うメッセージが届いたそうです。番組のMCから『ブルーの“被害者”の1人だね』とからかわれて、ケンズリーは、『僕は楽しんだから、被害者になったわけじゃない』と答えていました」（前出・現地事情に詳しいジャーナリスト）

ケンズリーが出演した映像は、学校をテーマにしたものだったという。

「ケンズリーは、『大勢の前で“準備OKの状態”になるのは、特にカメラもあると、不安になる。大変だと思いましたが、なんとか乗り越えました』と感想を語りました。ブルーの仕事ぶりに好感を抱いたようで、『彼女は本当にプロフェッショナルで、思いやりがある』と人柄を絶賛していました」（同前）

ケンズリーは番組で「（容姿が）18歳に見えなくなってきたら……」と今後のコンテンツ制作に不安をのぞかせる場面もあり、彼自身、イギリスの法定年齢をギリギリで満たす“18歳”という若さこそが、配信をするうえで最大の強みと捉えているようだ。

「ブルーは、“18歳の男性”をターゲットとした企画によって、ブレイクを遂げました。『過激コンテンツの世界では、“18歳”が最も検索されるカテゴリだ』と、メディアで吹聴しています。こういったブルーの言動に影響されて、ケンズリーも自身の年齢は強みだと考えるようになったのかもしれません。

また、ブルーの代名詞とも言える“半日で1000人以上の男性と関係を持った”というのと同様の企画を立ち上げる女性インフルエンサーが複数登場し、逮捕者も出ています」（同前）

ブルーは、「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」とインタビューなどで語り、7月下旬には、彼女に密着したドキュメンタリー番組『1000人の男と私：ボニー・ブルーの物語』がイギリスの公共テレビチャンネルで放送されたばかり。

悪名といえど、有名であることには間違いない。ブルーの成功に続こうとする人間が、今も世界のどこかにいるのかもしれない。