SNSを開けば、メイク前後の変貌ぶりを競う「ビフォー・アフター」動画が溢れている。整形に頼らず、メイク道具一つで理想の顔を手に入れる様子は、見る者に驚きと、自分も変われるかもしれない、という希望を与えてきた。＊＊＊誰か嘘だと言って〜！「国宝級顔面」→「衝撃のブスすぎる素顔」がコチラ！ファン必見・メイク有はてにゃんの「最新無加工フォト」もそんな幾多の配信者がしのぎを削るビフォー・アフター界におい