コレ大当たりーーーーッ！！【ミスド】今すぐ食べたい「ザクもっちドッグ」って？

【ミスタードーナツ】のお食事系ドーナツシリーズ「ミスドゴハン」。朝食・ランチ・おやつにぴったりで、小腹をほどよく満たしてくれる人気のラインナップです。7月より新しく登場したのは、ミスドゴハンでも人気の高い「ザクもっちドッグ」シリーズ。そこで今回は、現在販売中の期間限定メニューを紹介します。

この可愛さはズルい！ 初のディズニーデザイン

7月9日から限定販売中の「ふわふわシューチョコリング＜ミッキーマウス＞」。ミスタードーナツとディズニーがコラボしたドーナツは、なんといっても箱も見た目も可愛らしい仕上がりが特徴です。ミッキーの特徴をドーナツで絶妙に再現していて、食べるのが少しもったないほど。

ストロベリーチョコでキュートさを

ストロベリーチョコとりんごシュガーのコントラストが華やかな「ふわふわシューストロベリーリング＜ミニーマウス＞」。箱のデザインをよく見てみると、白いドット部分がフリルのように波状になっていて、スカート感を演出。細部までしっかり作り込まれているので、ドーナツも箱も隅々までチェックしてみて。

ジューシーなソーセージで満足感アップ

@yuumogu22さんが「ソーセージ神 超ジューシー！」と大絶賛する「ザクもっちドッグ あらびきソーセージ」。生地からはみ出すほどの大ぶりなソーセージが特徴的な一品です。ソーセージのほどよい肉肉しさとジューシーさ、ケチャップの甘みが食欲をそそります。

スパイスにこだわった「ザクもっちドッグ 欧風カレー」の欧風カレーフィリングは、甘みよりも辛さを感じるカレーパンのような仕上がり。その本格的な味わいを@yuumogu22さんは「金賞受賞したカレーパンみたいなそんなイメージ」と表現していますよ。

外側のザクザク食感と中のもちもち感による食べ応えが人気の「ザクもっちドッグ」シリーズ。【ミスタードーナツ】の公式サイトによると、電子レンジで10秒ほど温めたあとにトースターで1 ～ 2分焼くのがおすすめとのこと。ぜひ、自宅で食べる際は試してみて。

