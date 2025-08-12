近年、騒がれがちな、ミュージシャンのタトゥ問題。8月8日発売の女性ファッション誌『GINZA』9月号表紙に登場したシンガーソングライター・あいみょんの姿にも、困惑の声が寄せられている。

「今回の表紙では、眉上まで大胆にカットした前髪とツインテールをした、これまでとは少しイメージが変わったあいみょんさんが登場しました。しかし、それ以上にSNSが騒然としたのは、左腕の内側にちらりと見えたタトゥでした。人が歩いているような、かわいらしいデザインだったのですが、やはり日本ではタトゥに対する嫌悪感を示す人が少ないようで、拒否感を示す声が集まっています」（芸能記者）

Xでは、あいみょんのタトゥに対し、さまざまな意見が噴出した。

《あいみょんがタトゥーか…って思うのは古いんやろうけど、私はやっぱりしてほしくなかった 悲しいよ》

《あいみょんのタトゥーには、がっかりです。まあ楽曲とタトゥーは関係ないんだけど。いや、関係あるな。》

《あいみょんガッカリだわ。優里もそれのせいで最近露出が減ったしな。日本ではやっぱり駄目だよ》

振り返れば、YOASOBIのAyaseや、シンガーソングライターの優里など、タトゥを公表してきたミュージシャンは、似たような世間の反応を受けてきた。

「Ayaseさんは、Instagramでたびたびタトゥ姿を公開しています。つい先日も、タンクトップ姿で腕や首にびっしりとタトゥが入った写真をアップし、『怖い』といった声が少なからず寄せられました。優里さんも、腕いっぱいに虎や花などが描かれている様子を公開したところ、『歌のイメージと違う』と苦言を呈する反応が見られました。

あいみょんさんにも同じことが言えるでしょうが、本人たちがタトゥを隠していないため、ライブに通うようなファンは見慣れているはずです。しかし、人気が高まるほどコアなファン以外も増えるため、タトゥに驚く人も出てくるのでしょう。

また、あいみょんさんはフォークソングへのあこがれを公言しており、それが楽曲に反映されていると指摘されています。そのため、中高年層のファンが多いともいわれ、そのことが余計に反発を大きくしているのかもしれません」（前出・芸能記者）

ファン層との乖離によって「ガッカリ」の声が噴出してしまったということか。