ローソン“ご当地からあげクン”発売、全国7地区のご当地食材やソウルフードとコラボした味わい

ローソンは2025年6月に創業50周年を迎え、これまでの50年への感謝と、これからの未来への思いを込めた記念商品や取り組みを、「ニッポン全国!マチのハッピー大作戦」と題して、2025年6月より展開している。

8月12日からは、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”を北海道、東北、関東、東海･北陸、近畿、中国･四国、九州の7つの地域ごとに発売する。

〈全国7地区の“ご当地からあげクン”〉

からあげクンは、1986年の発売以来、累計で46億食以上を販売したローソンの看板商品だ。定番の「レギュラー」「レッド」「北海道チーズ」「さわやかレモン味」に加え、地元の食材やご当地メニューをアレンジしたフレーバーなど、これまで約400種のフレーバーを展開してきた。今回の取り組みでは、全国7地区のご当地食材やソウルフードとコラボした味わいを展開する。いずれも税込価格。

◆【北海道エリア】「からあげクン らーめん信玄監修 コク味噌味」268円

北海道地区約700店で発売する。

北海道外からの観光客も訪れる有名店「らーめん信玄」が監修した。人気ナンバーワンメニュー「信州(コク味噌)らーめん」の、豚骨ベースに玉ねぎの甘味と味噌のコク･まろやかさが溶け込んだうまみのあるスープの味わいをイメージした。

ローソン【北海道エリア】「からあげクン らーめん信玄監修 コク味噌味」

◆【東北エリア】「ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味」268円

東北地区(青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県)約1,170店で発売する。

山形県山形市に本社を置く、東北を代表する駄菓子メーカー「ヤガイ」とコラボした。ヤガイの看板商品「おやつカルパス」のこしょうがきいたうまみ、スモーク感のある味わいをからあげクンで再現している。本家同様、おつまみにも最適な味付けだという。

ローソン【東北エリア】「ヤガイ監修 からあげクン おやつカルパス味」

◆【関東エリア】「からあげクン 月島もんじゃ海鮮味」268円

北関東地区(栃木県、群馬県、茨城県、新潟県、山梨県、長野県)約1,170店、首都圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)約3,500店で発売する。

東京のソウフルードである「もんじゃ焼」の味わいを再現した。海老、イカ、牡蠣などの海鮮のうまみと出汁が味わえる海鮮味が楽しめる。食べ始めはソースの風味、後から海鮮と出汁のうまみが広がるように仕立てた。

ローソン【関東エリア】「からあげクン 月島もんじゃ海鮮味」

◆【東海･北陸エリア】「からあげクン 北陸製菓監修 ビーバー風味」268円

中部地区(愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県)約1,600店で発売する。

1970年発売の揚げあられ「ビーバー」とからあげクンのコラボ商品。ほどよい塩加減と昆布の旨みが特徴の「ビーバー」のプレーンフレーバーの味わいが楽しめる。

ローソン【東海･北陸エリア】「からあげクン 北陸製菓監修 ビーバー風味」

◆【近畿エリア】「からあげクン ブタキム味」268円

近畿地区(京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県、三重県の一部店舗含む)約2,500店で発売する。

大阪府吹田市に本社を構える、インスタントラーメンメーカーの「エースコック」の看板商品「スーパーカップ1.5倍 ブタキムラーメン」をイメージした味わい。ピリ辛のキムチ風味と豚骨のコク･うまみを再現し、あとから来る辛味が癖になるという。

ローソン【近畿エリア】「からあげクン ブタキム味」

◆【中国･四国エリア】「からあげクン 丸亀りぶや監修 骨付鳥味」268円

中四国地区(岡山県、広島県、山口県下関市の一部地域を除く、鳥取県、島根県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)約1,500店で発売する。

県外からも多くの人がこの味を目当てに訪れる骨付鳥の名店「りぶや 丸亀本店」監修のもと、お店の味をからあげクンで再現した。香川県のソウルフード「骨付鳥」は、骨付きの鶏もも肉をカリッとジューシーに焼き上げたもので、塩こしょう、にんにく、唐辛子などを効かせたスパイシーな味わい。

ローソン【中国･四国エリア】「からあげクン 丸亀りぶや監修 骨付鳥味」

◆【九州エリア】「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」268円

九州･沖縄地区(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、山口県下関市の一部地域を除く)約1,600店で発売する。

サンポー食品のインスタントラーメン『サンポー焼豚ラーメン』は、地元･九州で長年愛され続けているソウルフード。焼豚ラーメンの味わいを表現するため、豚骨スープの味わいをベースに、紅しょうがの風味を効かせた。ラーメンに付属している小袋の調味油の風味まで、細部にこだわり追求している。

ローソン【九州エリア】「からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味」

