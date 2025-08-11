【関西】愛犬とドライブにおすすめの道の駅・SA特集！ドッグラン付きや一緒に食事を楽しめるスポットを紹介

こんにちは！おでかけわんこ部です！

愛犬とおでかけ時の休憩スポットとしても人気の道の駅やSA。最近はドッグランやテラス席で愛犬と一緒に過ごせる道の駅やSAも増えてきましたよね♪

そこで今回は関西にあるドッグフレンドリーな道の駅＆SAをご紹介！

実際におでかけしたわんこ達からのレポートもあるので、ぜひ参考にしてくださいね♪

【道の駅】せせらぎの里こうら（滋賀）

無料のサイズ別ドッグランを完備！愛犬用ピザも食べられる道の駅

・テラス席OK

・ドッグラン

・サイズ別ラン

・愛犬用メニュー

おすすめポイント

■お散歩にぴったりの広場も！自然に囲まれた開放的な道の駅

■無料で利用OK！サイズ別にエリア分けされたドッグラン完備

■併設のピザショップでは愛犬用ピザの注文もOK♪

「せせらぎの里こうら」はドッグラン、芝生広場、散歩道など愛犬が遊べる施設が充実した道の駅です。

無料で利用できるドッグランには「小型犬エリア」「中・大型犬エリア」「貸切エリア」の3面を完備！ドライブ途中のリフレッシュにもおすすめです◎

また敷地内併設の「PIZZERIA UNO」には、愛犬用ピザも！テラス席の一部は愛犬も同伴OKなので、家族みんなで食事も楽しめます。

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

広いドッグランでたくさん遊んだよ♪

ロンちゃん@r.r___01.13

施設情報

＜DATA＞せせらぎの里こうら

【住所】滋賀県犬上郡甲良町金屋1549-4

【アクセス】河瀬駅から車で約15分

【駐車場】あり

【定休日】毎月第2月曜日（8月と11月は無休） ※月曜日が祝日の場合は火曜日

【営業時間】9:00～17:00

【ドッグラン】あり

【その他】

・施設内は愛犬同伴不可

・ドッグラン利用時は公式HPの利用規約を事前にご確認ください

【公式HP】 https://m-koura.jp/

【道の駅】京丹波 味夢の里（京都）

京丹波の玄関口！ドッグランや散策道などの設備も充実した道の駅

・ドッグラン

おすすめポイント

■京丹波の玄関口！京都縦貫自動車道や一般道からアクセスできる道の駅

■芝生が敷かれたドッグランも！ドッグシャワーやウンチボックスも設置

■お散歩にぴったり！田園風景に癒される散策道もあり♪

京都縦貫自動車道の全線開通に伴ってオープンした「京丹波 味夢の里」は、マルシェや飲食店、公園などの施設が揃う道の駅です。

敷地内には、芝生のドッグランも完備！ドッグシャワー、ウンチボックス、リードフック付きベンチなどが設置されている快適な空間になっています。

また、すぐ隣に位置する「塩谷古墳公園」から続く散策道は、愛犬のお散歩にもぴったり！のどかな田園風景に癒されながらの散策を楽しめます♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞京丹波 味夢の里

【住所】京都府船井郡京丹波町曽根深シノ65-1

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】6:00～21:00 ※施設ごとに営業時間が異なるため詳しくは公式HPをご確認ください

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 http://ajim.info/

【道の駅】道の駅 クロスウェイなかまち（奈良）

無料会員制のドッグランも！奈良の魅力がギュッと詰まった道の駅

・テラス席OK

・ドッグラン

おすすめポイント

■池や芝生広場も隣接。奈良の魅力がギュッと詰まった道の駅

■小型犬用と中大型犬用の2面を設置！無料会員登録制のドッグランも完備

■愛犬連れに嬉しいテイクアウトメニューも。人気の自家製ジェラートは必見！

2024年にオープンした「道の駅 クロスウェイなかまち」は、県内初の”防災道の駅”としてオープンした施設です。

敷地内には、小型犬と中・大型犬にエリア分けされたドッグランもあり、足洗い場も設置されています。またドッグランすぐそばには、芝生広場もあるので、愛犬とお散歩を楽しむことも◎

敷地内のテラス席は愛犬も同伴OK！気軽にテイクアウトできるフードからスイーツ、ドリンクなども揃っていますよ◎

※ドッグランは会員登録せいですが、利用は無料で可能です（詳しくは公式HPの利用規約をご確認ください）

※ドッグランを含む敷地内では、必ず愛犬にマナーウェア（マナーベルト、マナーパンツ、オムツなど）を着用してください

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞道の駅 クロスウェイなかまち

【住所】奈良県奈良市中町4694‐1

【アクセス】阪奈道路「学園前IC」より車で約7分

【駐車場】あり

【定休日】12月29日～1月3日

【営業時間】9:00～17:00（レストランや直売所は20:00まで）

【ドッグラン】あり

【その他】・中央道路（南棟と北西・北東棟の間）と施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://michi-no-eki-crosswaynakamachi.pref.nara.jp/

【道の駅】道の駅 あわじ（兵庫）

海鮮丼からバーガーまで。淡路島のご当地グルメが並ぶ道の駅

・テラス席OK

おすすめポイント

■絶景ポイントも盛りだくさん！明石海峡のふもとに位置する道の駅

■生しらす丼から海鮮丼、バーガーやスイーツまで。淡路島のご当地グルメを堪能

■テラス席は愛犬も同伴OK！淡路の海の幸や淡路島牛を味わおう♪

明石海峡大橋を臨むロケーションが自慢の「道の駅 あわじ」は、絶景とともに淡路島ならではのご当地グルメを味わえる道の駅です。

なかでも淡路島名物の「生しらす丼」は人気のメニュー！そのほかにも海鮮丼や淡路島牛丼などの丼メニューをはじめ、様々な料理が揃っていますよ◎

テラス席は愛犬も同伴OK！立ち寄った際は明石海峡を背景に、お散歩や食事を楽しみましょう♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞道の駅 あわじ

【住所】兵庫県淡路市岩屋1873-1

【アクセス】「淡路IC」より車で約5分

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】9:30～17:30（12～2月の平日は17:00まで）

【ドッグラン】なし

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://michi-awaji.co.jp/index.html

【道の駅】道の駅 ちくさ（兵庫）

川遊びを楽しめるドッグランも併設！ドッグフレンドリーな道の駅

・ドッグラン

・一部店内OK

おすすめポイント

■大自然のなかで愛犬とリフレッシュ！美しい川が流れる道の駅

■川遊びができるドッグランから愛犬同伴OKのデイキャンプ場までを完備

■ドッグサロンも愛犬同伴OK！ワンちゃん用のおやつやフードも♪

名水100選にも選ばれた清流・千種川のすぐほとりに位置する「道の駅 ちくさ」は、愛犬と楽しめる設備が充実した道の駅です。

敷地内には自然に囲まれたドッグランを完備！ラン内では川遊びを楽しむこともできるので、天気が良い日でも安心して遊ぶことができそうですね◎

また館内にあるドッグサロンでは、愛犬と一緒にレストランのメニューを味わうことも。愛犬用のおやつやフードも販売されているので、家族一緒に食事を楽しめますよ。

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞道の駅 ちくさ

【住所】兵庫県宍粟市千種町下河野745-5

【アクセス】中国自動車道「山崎IC」より車で約約50分

【駐車場】あり

【定休日】木曜日

【営業時間】9:00～16:00

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://mitinoekichikusa.wixsite.com/home

【道の駅】丹波おばあちゃんの里（兵庫）

春日ICを降りてすぐ。公園や複合遺跡が併設した道の駅♪

・テラス席OK

おすすめポイント

■春日ICを降りてすぐ。丹波の特産品からお土産までが並ぶ道の駅

■敷地内にはお散歩にもぴったりの公園や複合遺跡も併設

■テラス席は愛犬同伴OK！人気の風味豊かなジェラートは必見♪

舞鶴自動車道・春日ICを降りてすぐの場所に位置する「丹波おばあちゃんの里」は、丹波の素材を使用した種類豊富な特産品やお土産が並ぶ道の駅です。

敷地内には「芝生公園」や「七日市遺跡」をはじめ、愛犬とのお散歩にぴったりのエリアも♪

また丹波素材を使用したジェラートは必見！定番味から季節のメニューまでが揃っているので、愛犬とテラス席でひと休みしながら味わうのもおすすめです。

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞丹波おばあちゃんの里

【住所】兵庫県丹波市春日町七日市710

【アクセス】黒井駅から車で約7分

【駐車場】あり

【定休日】年中無休

【営業時間】9:00～17:00

【ドッグラン】なし

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://tamba-obasato.co.jp/

【SA】淡路島SA 下り（兵庫）

愛犬も乗車OKの観覧車も！ドッグランも完備したペットフレンドリーなSA

・テラス席OK

・ドッグラン

・観覧車

おすすめポイント

■愛犬乗車OKの観覧車も！約15分の空中散歩を堪能♪

■651.9㎡のドッグランには水飲み場＆足洗い場も完備！

■屋外テラスは愛犬も同伴OK！淡路のご当地グルメを味わおう♪

明石海峡大橋を渡った場所に位置する「淡路島SA（下り）」は、大きな観覧車が目印となるSAです。

観覧車には愛犬も乗車OKのペットゴンドラを4台設置！愛犬は無料で乗車可能なので、ドライブ休憩の合間にテーマパーク気分も味わえますよ◎

さらに敷地内には651.9㎡ある広々ドッグランや、愛犬同伴OKの屋外テラスも！長時間ドライブで疲れた愛犬のリフレッシュもできそですね♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

観覧車に乗ったよ！景色がきれいだった～♪

モモちゃん@momochannel111

施設情報

＜DATA＞淡路島SA 下り

【住所】兵庫県淡路市岩屋2568

【高速道路名】神戸淡路鳴門自動車道

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://www.jb-highway.co.jp/sapa/awaji_down.html

【SA】淡路ハイウェイオアシス（兵庫）

愛犬同伴OKカフェも併設！ドッグランやフォトスポットなど嬉しい設備が充実♪

・一部店内OK

・ドッグラン

・フォトスポット

おすすめポイント

■芝生広場や展望エリアなどが充実！遊び・食事・買い物を楽しめるSA

■店内も愛犬同伴OK！ミニドッグランも完備したドッグカフェも併設

■可愛いフォトスポットは必見！愛犬とお写んぽを満喫しよう♪

明石海峡のパノラマビューを一望できる「淡路ハイウェイオアシス」は、広大な芝生広場から絶景が広がる展望エリア、開放感抜群のアトリウムまで、様々な遊び場が充実したＳＡです。

敷地内には店内も愛犬同伴OKの「オアシス ドッグカフェ」も併設！店内の中庭にはミニドッグランも完備されていますよ◎

また周辺には、写真映え間違いなしの可愛いフォトスポットも！愛犬と記念撮影を楽しみながら、広い敷地内でのお散歩も楽しめますね♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞淡路ハイウェイオアシス

【住所】兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

【高速道路名】神戸淡路鳴門自動車道

【ドッグラン】あり ※「オアシス ドッグカフェ」の店内

【その他】・「オアシス ドッグカフェ」を除く施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 http://www.awajishimahighwayoasis.com/

【PA】黒丸PA 上り（滋賀）

約400㎡の広々ドッグラン完備！できたての持ち帰りお弁当も注文可能なＰＡ♪

・テラス席OK

・ドッグラン

おすすめポイント

■できたて＆ほっかほかのお弁当の注文OK！ランチタイムにも打ってつけのPA

■約400㎡の広々ドッグラン完備！水飲み場やゴミ箱も設置された快適空間

■テラス席は愛犬同伴ＯＫ！PAの人気メニューをゆっくり味わおう♪

「黒丸PA（上り）」は約400㎡の広々ドッグランを完備したPA。ドッグラン内には水飲み場やゴミ箱も設置されているので、飼い主さんも愛犬も快適に過ごすことができます。

敷地内のテラス席には、リードフック付きのポールも設置！たくさん遊んだ後は愛犬とゆっくり食事を楽しむことも♪

また館内の「モテナス」では人気メニューのお弁当の注文も可能。電話で注文OK＆できたてほかほかのお弁当が提供されるので、テラス席でのんびりランチタイムを過ごしましょう。

飼い主さんのご感想（口コミ）

施設情報

＜DATA＞黒丸PA 上り

【住所】滋賀県東近江市蛇溝町1251

【高速道路名】名神高速道路

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://www.w-holdings.co.jp/sapa/2018.html

【PA】鈴鹿PA（三重）

約1,250㎡の広々ドッグランを完備！フォトスポットや愛犬同伴OKテラスも設置されたPA

・テラス席OK

・ドッグラン

・サイズ別ラン

おすすめポイント

■モータースポーツの聖地・鈴鹿の魅力が満載のPA

■総面積は約1,250㎡！サイズ別にエリア分けされたドッグランを完備

■テラス席は愛犬同伴OK！周辺には鈴鹿をイメージしたフォトスポットも♪

モータースポーツの聖地でもある「鈴鹿PA」は、関連グッズから展示コーナーまでが充実したPAです。

敷地内には、約1,250㎡の広々ドッグランも完備！サイズ別に分かれたドッグランにはドッグトイレやドッグシャワー、ウンチボックス、リードフック、ベンチも設置されていますよ◎

また、テラス席は愛犬同伴OKなので、テイクアウトしたメニューを開放的な空間の中で味わうことも♪

飼い主さんのご感想（口コミ）

実際におでかけしてきたワンちゃんたちの写真と感想をご紹介！

ドッグランでいっぱい走ったよ！気持ち良かった～♪

はなちゃん@emi.hana10

https://odekake-wanko-bu.com/model_-minamichita_emi-hana10/

施設情報

＜DATA＞鈴鹿PA

【住所】三重県鈴鹿市山本町

【高速道路名】新名神高速道路

【ドッグラン】あり

【その他】・施設内は愛犬同伴不可

【公式HP】 https://sapa.c-nexco.co.jp/sapa?sapainfoid=214

まとめ

関西にはドッグラン併設の施設から愛犬と食事を楽しめる施設まで、ドッグフレンドリーな道の駅＆SAが充実！

おでかけの途中はぜひ愛犬と休憩がてら立ち寄ってみてはいかがでしょうか？

おでかけ時はマナーや事故に気をつけながら、わんこと楽しい思い出をたくさんつくってくださいね♪

