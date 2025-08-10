大河ドラマ「べらぼう」出演の東雲うみ、“意外すぎる経緯”に松岡昌宏「すごい…！」
グラビアアイドルの東雲うみが、8月9日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK）に出演した“意外すぎる経緯”を明かし、元TOKIO・松岡昌宏を「すごい…！」と唸らせた。
この日、ゲスト出演した東雲は、大学卒業後に商社へ就職、アイドルのマネージャーなどを経てグラビアデビューし、プラモデルを作るYouTubeでブレイク、デビューから数年で大河ドラマに出演したという経歴を語る。
大河ドラマについて、「この間、初めて。『べらぼう』に出させていただいて。それも別にオーディションがあったとか、こっちから営業かけたとかじゃなくて、石坂浩二さんとたまたまホビーショーでお会いして」と出演の経緯を話し始めると、松岡昌宏は「石坂浩二さん！？」と、突然飛び出したビッグネームにビックリ。
博多大吉は「石坂浩二さんが日本のプラモデル業界のトップに君臨されて」と説明し、松岡は「超すげぇ人知ってんじゃん！」とさらに驚きの声を上げた。
東雲は「石坂浩二さんとバッタリお会いして、そこでプラモデルのお話を…ひと盛り上がりして、私のYouTubeを知ってくださってて」と話し、松岡は再び「石坂浩二さん、YouTube見てるの！？」とコメント。
東雲は「見てくださってて。その2〜3か月後に、マネージャーのメールに“大河オファー”みたいな。ウソみたいなメールが届いて。石坂さんが大河の楽屋で、私のYouTubeをみんなに見せてた、みたいな。それでプロデューサーの方が、『この子、手先が器用な娘・ひさにピッタリだな』っていうので、ひさちゃんっていう役で、手先が器用な娘として大河に出たんですよ」と語り、松岡は「すごい…！」と唸った。
