ÀËÇÔ¡¦Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤ÈÎÞ¡¡ÁáÅÄ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ËÍý²ò¤â¡Ä¥³¡¼¥Á¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¡×¡Ö¿³È½¤«¤éÀâÌÀ¤Ê¤¯¡Ä¡×
WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ
¡¡Âîµå¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢²ù¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¹æµã¤·¤¿¡£Ä¥ËÜ¤Ï9Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂç²ñ¡×½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÆ±¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ë2-3¤ÇÀËÇÔ¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÂè5¥²¡¼¥àÅÓÃæ¤ÇÁáÅÄ¤¬¤È¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤Çµ¿Ìä¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2¥²¡¼¥à¤º¤Ä¤ò¤È¤Ã¤¿Âè5¥²¡¼¥à¡£4-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¡Ö¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×»þ¤Ë¡¢ÁáÅÄ¤¬ÆÍÁ³ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¡£1Ê¬´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Î¸å¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ×µá¡£¤½¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ÆÌó10Ê¬´Ö¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¤¿¤Àè«Á³¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÎÏ¤Ê¤¯¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éºÆ³«¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¡Ö±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¡ÖÃ¯¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð°Â¿´´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡ÊÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ÎÂ¿¤¤¡ËºÇ¶á¤Ï´·¤ì¤Æ¤â¤¤¿¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÁáÅÄ¤ò±óÌÜ¤Ë¡¢¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¿Í¡£17ºÐ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤¬Ê¿ÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ³«¸å¡¢¤¹¤°4-4¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£·üÌ¿¤ËÇ´¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£·ë¶É¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ7-11¤ÇÎÏ¤Ä¤¤¿¡£¤è¤Û¤É²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¾¡¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤é¤ÏÄ¥ËÜ¤ÎÓË°ö¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÁáÅÄ¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ËÍý²ò¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¼£ÎÅ¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ëµ¿Ìä
¡¡ÁáÅÄ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Ä¥ËÜ¤ÏÎÞ¤ò¤Ì¤°¤Ã¤Æ¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£2¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤í¤ÇÌÜ¤ËÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Ë¤â»ä¤Ë¤â¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÍý²ò¤â¼¨¤·¤¿¤·¡Ö°Õ¸«¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»×¤¤¤ÏÊ£»¨¡£¡Ö»î¹ç¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Éé¤±¤ÏÉé¤±¡£²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢·ë²Ì¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¿ÌäÅÀ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ìÈÖ¤Îµ¿Ìä¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤·¤¿¸å¡¢Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÎÞ¤È¤È¤â¤Ë±á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÊ®½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¼£ÎÅ¤·¤¿¤³¤È¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ø°å¼Ô¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ëÉã¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤«¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤Þ¤Í¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÅÜ¤ê¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¿³È½¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âºÂ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡×¤ÈÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö4-2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤¤¤·¡¢¼£ÎÅ¤·¤¿¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¡ØËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÎÞ¤È¤È¤â¤Ëº¤ÏÇ¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤â¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò±³¤Ç¤â¤È¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¸å¡Ö¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤ËÄË¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤é¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¹æµã¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¼«Ê¬¤¬°¤¤¡£Éé¤±¤ÏÉé¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀº°ìÇÕ¤ËÊ¿ÀÅ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4¥²¡¼¥à¤ò¶¥¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë¤È¤ê¡¢Âè5¥²¡¼¥à¤â¥ê¡¼¥É¡£¡Ö¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÃæÃÇ¤Ç¾¡µ¡¤òÆ¨¤·¤¿Ä¥ËÜ¡£¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤Ê°¤ê¤ä²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£Ä¥ËÜ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤½¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅØ¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤Ç¡¢17ºÐ¤Î¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤µ¤òÁý¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£