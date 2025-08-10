今「スコーン」が熱い！ホットケーキミックスの簡単レシピから米粉まで7選〜リベイクのコツも伝授
英国生まれの「スコーン」が日本で今、再注目されています。シンプルで素朴な味わいはコーヒーや紅茶に合い、外はサクッと、中はふんわりとした食感で焼き立ては最高です。
この記事では、簡単なスコーンの作り方や絶品アレンジレシピをご紹介。
基本的に混ぜて焼くだけと手軽に作れ、朝食やティータイムにぴったりです。ぜひ参考にしてください。
■2025年スコーン人気が再燃！
全国各地の百貨店を中心にイベントが行われ、大盛況を見せている「スコーン」。英国式スコーンなどの王道から、甘くないお食事系、現代風にアレンジされた進化系まで、とにかく種類が豊富です。
人気の背景には、ヌン活（＝アフタヌーンティー活動）などのトレンドや、高品質な材料へのこだわりなどが考えられます。スコーンは今、単なる焼き菓子ではなく、多様な楽しみ方ができる注目のアイテムです。
■【材料3つ・20分以内】フライパンdeバナナスコーン
必要な材料は「ホットケーキミックス」「バナナ」「サラダ油」のみ。混ぜて生地を固めたら、フライパンで焼くだけのお手軽＆時短レシピです。外はサクッと香ばしく、中はしっとりとした食感でバナナがフワッと香ります。焦げやすいので、弱火でじっくり焼きましょう。
■＜ホットケーキミックス＞で作る！ スコーンレシピ2選
ホットケーキミックスを使えば、お手軽なのに失敗なし。パンもご飯もないとき、おやつがないときにサクッと作れますよ。
ホットケーキミックス＋バター＋牛乳で混ぜれば、生地が完成！ 割るとほろりと崩れ、中のしっとりとした食感が絶品です。シンプルなので、チョコやナッツなどを入れてアレンジも楽しめます。
生地に絹ごし豆腐を加えることで、しっとり軽い食感に仕上がります。お豆腐感はほとんどなく、チョコのパリッとした食感と甘い香りがたまりません。カロリー控えめなのもうれしいポイントです。
■スコーンの人気＜アレンジ＞レシピ5選
スコーンはシンプルだからこそ、素材や製法を変えるだけで、食感や風味に違いが出ます。いろんなアレンジを試して、自分好みのものを見つけてみてくださいね。
米粉で作るスコーンは外はザクっ、中はもっちりとした食感！ バナナとメープルシロップのやさしい甘さが広がり、米粉特有のパサつきも気になりません。グルテンフリーの方にもぴったりです。
「ゆで小豆」と「きな粉」を使う、砂糖不使用の和風スコーン。ゆで小豆のほのかな甘みが感じられ、どこか懐かしい味わいです。コーヒーや紅茶はもちろん、日本茶ともよく合いますよ。
2枚の生地を折り重ねて層状に仕上げる進化系スコーンです。ふっくらと膨らみ、クロワッサンのようなさっくりとした食感を堪能できます。お好みでジャムやホイップクリームをつけて召し上がれ。
チーズとベーコンの塩気が効いた、甘くないお食事系のスコーンです。仕上げに牛乳や卵を塗ると、ツヤが出て食欲をそそられます。朝食はもちろん、小腹が空いたときの軽食やワインのおつまみにも最適です。
イーストでゆっくりと発酵させ、パンとスコーンの良いところどり！ 中のフワッと感とパンのような香りがやみつきになります。噛みしめるほどに味わい深いです。生地作りに時間はかかりますが、工程自体はとっても簡単ですよ。
■スコーンの保存とリベイクのコツ
スコーンは焼き立てが一番おいしいですが、適切に保存して上手に温め直せば、風味や食感を取り戻せます。スコーンは1個ずつラップで包み、保存用袋に入れて冷凍することで、1カ月ほど保存OKです。
冷凍したスコーンを食べるときは、ラップをはずして耐熱皿にのせ、電子レンジ（600W）で1個につき20秒ほどかけて解凍。さらにオーブントースターで2分ほど温めます。焼き立てに近い風味を再現できるので、ぜひ試してみてくださいね。
(川原あやか)
ホットケーキミックスで作るフライパンスコーン
【材料】（2人分）
ホットケーキミックス 200g
バナナ 1本
サラダ油 大さじ 1
【作り方】
1、バナナをボウルに入れ、フォークなどでよくつぶす。サラダ油の半量を加え、混ぜる。
2、ホットケーキミックスを加え、さらにフォークでサックリ混ぜる。粉がなじんで来たら手でひとまとめにする。
3、生地を8等分にして厚さ1〜1.5cmくらいになるよう平らにのばし、丸める(火が通りやすいように)。
4、フライパンを熱し、濡れ布巾の上において一度冷ましてから、もう一度弱火にかける。残りのサラダ油を薄く引き、(3)の生地を半量ずつ焼く。
5、蓋をし、4〜5分たって焼き目を見ながらひっくり返して3分。さらにもう一度ひっくり返して2〜3分たったら焼き上がり。
【このレシピのポイント・コツ】
焦げやすいので、弱火で少しずつフライパンを動かしながら焼く。
