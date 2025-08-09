「なんでベンチ外なんだろ」“元日本代表10番”のメンバー外にX騒然！トレンド入りする事態に…「ほんまに勿体ない」「何が問題なのか」
８月９日開催のJ１第25節で、浦和レッズが横浜FCとアウェーで対戦した。
この試合で、浦和のMF中島翔哉がメンバー外となり、反響を呼んでいる。
X上では、次のようなコメントが次々に上がり、トレンド入りする事態となった。
「なんでベンチ外なんだろ」
「あれーーー中島翔哉選手どこーーーなんで試合に出てくれないの」
「プロサッカーを観るうえでワクワクするプレーができる選手なんだよなぁ。何が問題なのか...」
「もうスコルジャの中では中島翔哉は戦力外なんだろうな。まじで意味が分からん」
「ベンチにいれとけよ」
「移籍でもするんかな〜〜」
「原口やサンタナに期待してないわけじゃないけど中島翔哉はダメなのか？」
「中島翔哉がイチオシなのにぃ なんでよー」
「ベンチにすら入れて貰えないならさっさと放流してください。ほんまに勿体ない」
元日本代表の10番のベンチ外は、小さくない驚きを与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
