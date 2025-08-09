

恵まれた体躯と大きなスケールの相撲で大きな期待を集めた隠岐の海 photo by Jiji Press





連載・平成の名力士列伝52：隠岐の海

平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。

そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、予期せぬ形で角界入りを果たし、上位キラーとしても存在感を放った隠岐の海を紹介する。

【島根県出身者では121年ぶりの三役力士に】

島根半島から約80キロ離れた日本海に浮かぶ隠岐諸島の島根県隠岐郡西郷町（現・隠岐の島町）に生まれ、もともとは航海士になるのが夢だった。地元の隠岐水産高校卒業後は、同校の２年制の専攻科に進学し、マグロ漁の実習船でハワイ沖まで航海した。

約３カ月の実習を終え、神奈川県の三浦海岸に着くと高校の先生から「八角親方（元横綱・北勝海）が来ている」と連絡を受けた。高校は相撲部に所属していたが、同親方は同校の別の相撲部員をスカウトするために来島していた。現地で「もうひとり、体の大きな子がいる」と紹介されたのが、のちの隠岐の海だった。

隠岐諸島では島内で慶事があったときのみ、全島を挙げて夜通しで隠岐古典相撲なる伝統行事が開催される。島内には至るところに土俵があり、隠岐の海も小学校に上がる前から廻しを締め、中学時代には隠岐古典相撲にも出場した。大相撲の力士になるつもりはまったくなかったが、八角親方の人柄に魅了され、平成17（2005）年１月場所、19歳で初土俵を踏んだ。

入門時で身長188センチ、体重122キロの堂々たる体躯の青年は、同期生でのちの大関・豪栄道、関脇・栃煌山、幕内・豊響らにも決して引けを取らない素質の持ち主であったが、出世は彼らの後塵を拝した。

平成22（2010）年３月場所、新入幕を果たすが、大器の片りんを垣間見せるのは年が明けた23年からだった。前頭13枚目で迎えた同年１月場所は、立ち上がりは２勝２敗だったが５日目から９連勝。優勝争いでは１敗の横綱・白鵬に最後まで食らいついたが、14日目は自身初の役力士との対戦となる関脇・稀勢の里に完敗を喫し「（雰囲気に）飲まれてしまった」と上位戦の洗礼を浴び、力尽きた。それでも幕内では初めての２ケタ勝ち星の11勝をマークし、自身初の三賞となる敢闘賞を獲得。

八百長問題による３月場所中止を挟み、一気に前頭４枚目に躍進した５月技量審査場所は、初の大関戦で魁皇を撃破したのを皮切りに日馬富士、琴欧洲と３大関を撃破して存在感を示したが、横綱初挑戦となった８日目の白鵬戦は全く歯が立たず。初の結びで雰囲気にも圧倒され「クソ田舎から出てきて、あの空気を味わえただけでも十分」と負けたことよりも感慨が勝ったコメントを残した。将来のホープはどこか無欲なところもあり、この場所は７勝８敗に終わった。

その後も幕内上位に定着し、前頭筆頭の平成24（2012）年11月場所は２日目に新横綱・日馬富士を小手投げでねじ伏せて初の金星を獲得。この場所は10日目から惜しくも途中休場となるが、２場所後の25年３月場所も全勝で突っ走る横綱・白鵬と優勝を争ったのは、前頭７枚目の隠岐の海ただひとりだった。

12日目、碧山を左四つがっぷりから寄り切って２敗を守ると「ここまで来たら欲を出したい。あと３日が楽しみです」と珍しく貪欲さを隠さなかった。13日目から２連敗で優勝争いからは脱落したが、11勝でこの場所唯一の三賞となる２度目の敢闘賞を受賞した。

翌５月場所は待望の新三役となる小結に昇進。島根県出身としては明治25（1892）年６月場所の谷ノ音以来、121年ぶりの三役力士誕生となったが、１場所でその座を明け渡した。

平成27（2015）年３月場所は新関脇に昇進。その後も三役には何度も返り咲くが、定着するまでには至らなかった。

【期待の裏返しだった"稽古嫌い"のレッテル】

恵まれた体格とスケールの大きさが魅力の逸材だけに、ファンは三役と平幕を行き来する未完の大器に、常に現状以上の結果と地位を求めていた。いつしか"稽古嫌い"のレッテルが貼られるようになったのも、期待の裏返しであった。そんな周囲の声について、本人はこう反論したこともあった。

「飲み屋で『もっと四股を踏め』と言われたこともあるけど、体つきは幼少期のぜいたくでこうなっただけで、稽古をしてないからじゃない。体質っていうのもあると思う」

やがて"のんびり屋"も奮起せざるを得ない状況に立たされた。前頭筆頭で迎えた平成28（2016）年９月場所初日は、綱取りを目指す大関・稀勢の里戦が組まれた。ここまでの対戦成績は隠岐の海の２勝16敗。

「ネットを見ていたら『隠岐の海はカモ』と書かれていた。調べたら『鴨が葱を背負って来る』とあった。そのまま鍋にできるから、利用しやすいと」

もろ差しで寄り切る完勝を果たすと２日目から鶴竜、日馬富士と２日連続で金星を獲得。"大物食い"はこれで終わらず、大関の照ノ富士、琴奨菊も破り、初日から６連勝。平幕力士としては昭和60（1985）年７月場所の北尾以来となる２横綱３大関を撃破する快挙を成し遂げた。

「周りが意識している感じ。その気になったら負け」と平静に努めたが、７日目は大関・豪栄道に敗れ、史上初の横綱＆大関６人総なめはならず。優勝戦線に名を連ねるかと思われたが、９日目から５連敗と後半は大失速で９勝どまり。それでも文句なしで初となる殊勲賞受賞の活躍ぶりだった。

平成29（2017）年11月場所も同じ八角部屋の弟弟子、北勝富士とともに13日目まで横綱・白鵬を１差の２敗で追いかけ、14日目にともに敗れて逃げ切られたが、11勝で３度目の敢闘賞。令和元（2019）年９月場所は自身初の初日から８連勝で千秋楽まで賜盃を争い、11勝で４度目の敢闘賞を獲得した。

本人も予期せぬ形で角界の大海原に飛び込んで18年。令和５（2023）年１月場所中に37歳で引退したが、時に大きな荒波に揉まれながら大洋を渡りきった。"稽古嫌い"と言われたが、何度も優勝争いを経験した男が引退会見で見せた満面の笑みは、すべてをやりきった現役生活であったことの何よりの証明だった。

【Profile】

隠岐の海歩（おきのうみ・あゆみ）／昭和60（1985）年７月29日生まれ、島根県隠岐郡出身／本名：福岡歩／所属：八角部屋／しこ名履歴：福岡→隠岐の海→福岡→隠岐の海／初土俵：平成17（2005）年１月場所／引退場所：令和５（2023）年１月場所／最高位：関脇